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Süper Lig ekibi, Nazım Sangare ve Koray Günter transferlerini açıkladı

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#Transfer#Göztepe#Süper Lig
Süper Lig ekibi, Nazım Sangare ve Koray Günter transferlerini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 20:23

Göztepe, son olarak F. Karagümrük forması giyen Nazım Sangare ve Hellas Verona'da oynayan Koray Günter'i kadrosuna kattığını açıkladı.

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Süper Lig’in yeni ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Daha önce 29 yaşındaki sol bek Djalma Silva ile 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Isaac Solet’i transfer eden sarı-kırmızılılar, şimdi de sağ bek bölgesine bir takviye gerçekleştirdi.

İzmir ekibi, son olarak F. Karagümrük forması giyen Nazım Sangare’yi kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “1994 doğumlu defans oyuncusu Nazım Sangare ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Nazım Sangare'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

KORAY GÜNTER KİRALANDI

Ege temsilcisi Nazım Sangare'nin ardından Koray Günter transferini de duyurdu.

Göztepe'den yapılan açıklamada, "1994 doğumlu defans oyuncusu Koray Günter ve kulübü Hellas Verona ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

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#Transfer#Göztepe#Süper Lig

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