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GeriFutbol Süper Lig ekibi Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi!
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Futbol
Haber Giriş: 20.03.2021 - 22:24 | Son Güncelleme:

Süper Lig ekibi Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi!

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Süper Lig ekibi Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi!

Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor, teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu'nun getirildiğini açıkladı.

Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Hamza Hamzaoğlu! Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Sayın Hamza Hamzaoğlu'na ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig ekibi Kayserisporda Hamza Hamzaoğlu dönemi

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