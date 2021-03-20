Süper Lig ekibi Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi!

Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varıldı.



Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Hamza Hamzaoğlu! Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Sayın Hamza Hamzaoğlu'na ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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