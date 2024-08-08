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Süper Lig ekibi, Kayra Yılmaz ile anlaştı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Kayserispor#Süper Lig
Süper Lig ekibi, Kayra Yılmaz ile anlaştı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 20:37

Süper Lig ekibi Kayserispor, geçen sezon kadrosunda bulunan Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaşmaya vardı.

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Kayserispor, Beşiktaş'tan Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaşma sağladı. Transfer yasağından dolayı sıkıntılı günler geçiren Kayserispor'da Kartal Kayra Yılmaz ile yola devam edilip, edilmeyeceği belli oldu. Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın yeni sezonda kadroda yeniden görmek istediği Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaşmaya vardı. Kartal Kayra, bugün saat 21.30'da İstanbul'dan Kayseri'ye gelecek ve yarın takıma katılarak çalışmalara başlayacak.
Yılmaz geçen sezon sarı-kırmızılı forma ile 29 maçta forma giydi.

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#Transfer#Kayserispor#Süper Lig

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