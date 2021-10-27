Süper Lig ekibi için Guti Hernandez iddiası

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Süper Lig’de daha önce Beşiktaş’ta forma giyen, aktif futbol kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlük yapan Guti Hernandez için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen ve yaptığı açıklamada, “Aslında Türkiye’den bir teklif var. Ocakta çalışmaya başlamam için bana bir teklif geldi. Takımın ismini şu anda söyleyemiyorum. Hâlâ değerlendiriyorum” ifadelerini kullanan 44 yaşındaki futbol adamını isteyen kulübün Süper Lig ekibi Kasımpaşa olduğu öne sürüldü.

İspanya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Dario AS, Cihat Arslan ile yollarını ayıran lacivert beyazlıların, devre arasında Guti’yi teknik direktörlük koltuğuna oturtmayı planladığını iddia etti.

Guti son olarak İspanyol ekibi Almeria’da teknik direktörlük yapmıştı.