Süper Lig ekibi Gaziantep'te 2'si futbolcu 4 kişi Kovid-19'a yakalandı

Kulüp açıklamasında, "Profesyonel futbol takımımıza Trabzonspor maçı öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde, 2 futbolcumuzun ve 2 personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır." denildi.

Açıklamada, futbolcular ve personelin izolasyon ile tedavi sürecinin, ilgili protokoller dahilinde başlatıldığı aktarıldı.