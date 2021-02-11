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GeriFutbol Süper Lig ekibi Gaziantep'te 2'si futbolcu 4 kişi Kovid-19'a yakalandı
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Futbol
Haber Giriş: 11.02.2021 - 23:37 | Son Güncelleme:

Süper Lig ekibi Gaziantep'te 2'si futbolcu 4 kişi Kovid-19'a yakalandı

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Süper Lig ekibi Gaziantep'te 2'si futbolcu 4 kişi Kovid-19'a yakalandı
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Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Gaziantep'te, yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri sonrası 2 futbolcu ve 2 personelin sonucu pozitif çıktı.

Kulüp açıklamasında, "Profesyonel futbol takımımıza Trabzonspor maçı öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde, 2 futbolcumuzun ve 2 personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır." denildi.

Açıklamada, futbolcular ve personelin izolasyon ile tedavi sürecinin, ilgili protokoller dahilinde başlatıldığı aktarıldı.

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