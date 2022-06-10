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Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ten Andrea Pirlo açıklaması! "İmza aşamasına geldik"

#Transfer#Vavacars Fatih Karagümrük#Andrea Pirlo
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrükten Andrea Pirlo açıklaması İmza aşamasına geldik

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan Teknik Direktör Andrea Pirlo ile büyük oranda anlaşmaya varırken transferde imza aşamasına gelindi.

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VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, uzun süredir görüşme gerçekleştirdikleri Andrea Pirlo ile imza aşamasına gelindiğini açıkladı.

İtalyan çalıştırıcının transferi hakkında A Spor'a konuşan Hurma, "Andrea Pirlo ile imza aşamasına geldik" ifadelerini kullandı.

PIRLO'NUN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2018'de futbolu bıraktıktan sonra Ağustos 2020'de Juventus'un başına geçen Pirlo, İtalyan devinin başında 52 maça çıkıp 2.15 puan ortalaması yakaladı. Juventus'un uzun süreli şampiyonluk serisinin bittiği sezon takımın başında olan İtalyan Futbol efsanesi, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası kazandı.

43 yaşındaki Pirlo, 2020/21 sezonunun bitimiyle Juventus'tan ayrıldı ve sonradan bir takım çalıştırmadı.

MONTELLA'DAN 'TÜRKİYE'YE GEL' ÇAĞRISI

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Adana Demirspor’un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, La Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda adı Fatih Karagümrük ile anlaşmaya varan Pirlo’ya, “Türkiye, yeniden doğmak için bir sıçrama tahtası. Bu yüzden Andrea Pirlo’ya ‘Sen de gel’ diyorum. Pirlo’nun gelmesini çok isterim. Türkiye liginin seviyesi iyi. Burada da sonucu küçük detaylar belirliyor ve biz İtalyan antrenörler buranın daha da büyümesine yardımcı olabiliriz." sözleriyle Türkiye'ye gelmesi çağrısında bulunmuştu.

 

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#Transfer#Vavacars Fatih Karagümrük#Andrea Pirlo

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