×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig ekibi, Emre Akbaba ile sözleşme imzaladı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Emre Akbaba#Eyüpspor
Süper Lig ekibi, Emre Akbaba ile sözleşme imzaladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 21:24

Süper Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor, Emre Akbaba ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haberin Devamı

Eyüpspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor forması giyen Emre Akbaba, Eyüpspor'a imza attı. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız imza töreninde yer aldı. Kulaksız yaptığı açıklamada, "Emre Akbaba kendisini ülke futboluna kanıtlamış, A Milli Takım'a kadar yükselmiş önemli bir futbolcu kardeşimiz. Biz de Süper Lig'e yükseldikten sonra transfer listemizi oluştururken aklımıza ilk gelen isimlerden biriydi. Bu imza ile 1 aydır Emre Akbaba ve menajeri ile yürüttüğümüz transfer sürecini başarılı bir şekilde noktalamış olduk. İnşallah Emre kardeşim, Süper Lig'de bize çok katkı sağlayacak. Transferin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki futbolcu ise düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

Haberin Devamı

"Süper Lig'e süper bir giriş yapan Eyüpspor’un süper kadrosunun içinde yer alacağım için çok mutluyum. Tarihi ve semt kültürüyle lige heyecan katacak olan Eyüpspor’un başarısı için takıma katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum."
Emre Akbaba ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Emre Akbaba#Eyüpspor

BAKMADAN GEÇME!