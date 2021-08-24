Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da ayrılık

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncumuz Dario Melnjak ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Dario Melnjak'a kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 100 TL'lik kuponuna 100 TL hediye! Yeni üyelere özel...