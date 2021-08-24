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GeriFutbol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da ayrılık
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Futbol
Haber Giriş: 24.08.2021 - 22:17 | Son Güncelleme:

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da ayrılık

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Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da ayrılık

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Dario Melnjak'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncumuz Dario Melnjak ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Dario Melnjak'a kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig ekibi Çaykur Rizesporda ayrılık

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