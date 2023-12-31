×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig ekibi, Bülent Uygun'la anlaştığını açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Süper Lig#Sivasspo
Süper Lig ekibi, Bülent Uygunla anlaştığını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 23:26

Trendyol Süper Lig ekibi Sivasspor, teknik direktörlük görevine Bülent Uygun'u getirdiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Teknik Direktör Servet Çetin ile yollarını ayıran Sivasspor, deneyimli çalıştırıcı Bülent Uygun'u göreve getirdiğini açıkladı.

Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzde futbolcu ve genel menajerlik görevleri yapan, 2007/2008 ve 2008/2009 sezonunda ligde tarih yazarak şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz, Avrupa’da ülkemizi başarıyla temsil ettiğimiz sezonlarda takımımızın başında bulunan değerli teknik adam Bülent Uygun ile prensip anlaşmasına vardı. Son görüşmeleri yapmak üzere yarın 13.30 uçağı ile Sivas’a gelecek Bülent Uygun, 02 Ocak Salı günü saat 11.30’da BG Grup 4 Eylül Stadı’nda kendisini EMS Yapı Sivasspor’umuza bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak." denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Süper Lig#Sivasspo

BAKMADAN GEÇME!