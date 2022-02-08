Süper Lig ekibi, Awer Mabil’i kadrosuna kattı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Birçok ilde eğitime kar engeli Bazı kamu çalışanlarını da ilgilendiriyorBirçok ilde eğitime kar engeli! Bazı kamu çalışanlarını da ilgilendiriyor#Kar
Ozan Tufanın büyük şanssızlığı Kendisini denedi ancak...Ozan Tufan'ın büyük şanssızlığı! Kendisini denedi ancak...#Ozan Tufan
Pekinde skandal anlar Hepsini ağlayarak anlattıPekin'de skandal anlar! Hepsini ağlayarak anlattı #Pekin Kış Olimpiyat Oyunları
Bakan Nebatinin Londra temaslarının ayrıntıları belli olduBakan Nebati'nin Londra temaslarının ayrıntıları belli oldu#Nurettin Nebati
Fenerbahçe, 10 kişilik Kayserispora elendiFenerbahçe, 10 kişilik Kayserispor'a elendi#Süper Lig
Vefatlardaki tablo çok üzücü Bakan Koca bir kez daha uyardı: Bu iki bilgi hepimiz için uyarıcıVefatlardaki tablo çok üzücü! Bakan Koca bir kez daha uyardı: 'Bu iki bilgi hepimiz için uyarıcı'#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Sedef Kabaşa tazminat davasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a tazminat davası!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandıHablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı#Nuri Gökhan Bozkır
Marius Sumudica taciz iddialarına isyan etti Bu tarz şeyler asla söyleyemezsinMarius Sumudica taciz iddialarına isyan etti! "Bu tarz şeyler asla söyleyemezsin"#Marius Sumudica
Şarkıcı Ebru Elvere dolandırıcılık şokuŞarkıcı Ebru Elver'e dolandırıcılık şoku#Ebru Elver
Miras kavgası aile faciasına döndü Ağabey, kardeşi ve yengesine kurşun yağdırdıMiras kavgası aile faciasına döndü! Ağabey, kardeşi ve yengesine kurşun yağdırdı#Miras
Putin-Macron görüşmesi sosyal medyayı salladı Tuzu uzatır mısın lütfenPutin-Macron görüşmesi sosyal medyayı salladı! 'Tuzu uzatır mısın lütfen?'#Macron
Burak Elmas: UEFA final bileti bendenBurak Elmas: "UEFA final bileti benden"#Macron
Kesinti sonrası fatura kararı Bakan Dönmez açıkladı...Kesinti sonrası fatura kararı! Bakan Dönmez açıkladı...#Fatih Dönmez
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar... Ali Yasakın ifadesi ortaya çıktıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar... Ali Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Süper Lig ekibi, Awer Mabil’i kadrosuna kattı

#Transfer#Awer Mabil#Kasımpaşa
Süper Lig ekibi, Awer Mabil’i kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Danimarka takımlarından Midtjylland’da forma giyen Kenya asıllı Avustralyalı orta saha oyuncusu Awer Mabil’i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Haberin Devamı

Kasımpaşa, devre arası transfer döneminin son saatlerinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, son olarak Danimarka Ligi ekiplerinden Midtjylland’da forma giyen 26 yaşındaki orta saha Awer Mabil’i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu. Kasımpaşa’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Danimarka ekiplerinden FC Midtjylland takımının oyuncusu Awer Mabil, sağlık sponsorumuz Liv Hospital’da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı” ifadelerine yer verildi.
Mabil, Midtjylland formasıyla 142 resmi müsabakada 21 kez rakip fileleri havalandırdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Awer Mabil#Kasımpaşa

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi