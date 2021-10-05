Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bitcoin 1 ayın zirvesinde 100 bin dolarlı seviyeler...Bitcoin 1 ayın zirvesinde! '100 bin dolarlı seviyeler...'#Bitcoin (BTC)
Süper Lig ekibi Antalyaspor artık Nuri Şahine emanet Hem futbolcu hem hoca...Süper Lig ekibi Antalyaspor artık Nuri Şahin'e emanet! Hem futbolcu hem hoca...#Nuri Şahin
Ege ve Akdenizin korkulu rüyası: Helen Yayı ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’Ege ve Akdeniz'in korkulu rüyası: Helen Yayı! ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’#Deprem
AK Parti Sözcüsü Çelikten yeşil kalkınma devrimi mesajıAK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'yeşil kalkınma devrimi' mesajı#Ömer Çelik
Erdoğan’dan yurt açıklaması… Yüz yüze eğitimle ilgili net mesajErdoğan’dan yurt açıklaması… Yüz yüze eğitimle ilgili net mesaj#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ezgi Molaya destek vermişti... Farah Zeynep hakkında da suç duyurusuEzgi Mola'ya destek vermişti... Farah Zeynep hakkında da suç duyurusu#Farah Zeynep Abdullah
Çarpıcı rapor On binlerce ölüm, yüz binlerce vaka... Aşıda görülür mucizeÇarpıcı rapor! On binlerce ölüm, yüz binlerce vaka... Aşıda 'görülür mucize'#Koronavirüs Aşısı
Asker devreye girmişti Akaryakıt krizi çözülemiyorAsker devreye girmişti! Akaryakıt krizi çözülemiyor#Akaryakıt Krizi
G.Sarayın eski oyuncusundan çarpıcı açıklamalar Rumen futbolcular abartılıyor yorumu...G.Saray'ın eski oyuncusundan çarpıcı açıklamalar! "Rumen futbolcular abartılıyor" yorumu...#Galatasaray
Salgında korkunç gerçek açığa çıktı Çin aylar önce hepsini sipariş etmişSalgında korkunç gerçek açığa çıktı! Çin aylar önce hepsini sipariş etmiş#Koronavirüs
Türkiyeden Yunanistana diyalog çağrısıTürkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı#Bakan Akar
Endişeler artıyor... Kriz büyüyor Bir şirket daha duyurduEndişeler artıyor... Kriz büyüyor! Bir şirket daha duyurdu#Evergrande
Pakize Sudanın zor günleri... Kendi işlerini görecek güce sahip değilPakize Suda'nın zor günleri... 'Kendi işlerini görecek güce sahip değil'#Pakize Suda
Dördüncü evre kanser olan oyuncu hastalığına meydan okuyor: Daha yaşanacak yıllarım varDördüncü evre kanser olan oyuncu hastalığına meydan okuyor: Daha yaşanacak yıllarım var#Shannen Doherty
Burak Sergenin ihanete uğradığı iddia edilmişti... Eski eştek destekBurak Sergen'in ihanete uğradığı iddia edilmişti... Eski eştek destek!#Burak Sergen
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Süper Lig ekibi Antalyaspor artık Nuri Şahin'e emanet! Hem futbolcu hem hoca...

#Nuri Şahin#Antalyaspor#Süper Lig
Süper Lig ekibi Antalyaspor artık Nuri Şahine emanet Hem futbolcu hem hoca...

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna aktif futbolculuk yaşamı devam eden Nuri Şahin'i getirme kararı aldı.

Haberin Devamı

Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın yerine Nuri Şahin göreve geliyor.

Akdeniz ekibi, takımın tecrübeli oyuncularından Nuri Şahin'i teknik direktör olarak görevlendirme kararı aldı.

Sezonun kalan bölümünde takımın idaresinde yer alacak olan 33 yaşındaki milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı.

"5 YILLIĞINA ANLAŞTIK"

Konuya ilişkin Haber Global'e konuşan Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, "Nuri Şahin artık Antalyaspor'da futboldan sorumlu isim. Ekibini kuracak, 5 yıllığına anlaştık. Futbol sorumlusuyken futbol oynamaya devam eder mi? O durum, onun tercihine bağlı bir şey." dedi.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından göreve başlaması beklenen Nuri Şahin'in yardımcılarının da Almanya'dan olacağı öğrenildi.

HEM FUTBOLCU HEM HOCA...

Öte yandan aktif oyuncu olarak Antalyaspor'da görev yapan Şahin'in, futbolculuk kariyeriyle ilgili kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

Haberin Devamı

2020 yılında Antalyaspor'a transfer olan 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam ediyor.

Nuri Şahin, Akdeniz ekibiyle çıktığı 50 maçta 4 asist kaydetti.

BORUSSİA DORTMUND'LA 270 MAÇ

Kariyerine Borussia Dortmund'da başlayan Nuri Şahin, Alman devinin formasını toplamda 270 maçta terletti.

REAL MADRID KARİYERİ

2011-12 sezonunda Mourinho'nun çalıştırdığı İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Şahin, ertesi sezon Liverpool'a kiralandı ve ardından Dortmund'a geri döndü.

2018 yılında ise Werder Bremen'e transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, 2020 yılında Antalyaspor ile anlaşmaya vardı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nuri Şahin#Antalyaspor#Süper Lig