Süper Lig ekibi Antalyaspor artık Nuri Şahin'e emanet! Hem futbolcu hem hoca...

Haberin Devamı

Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın yerine Nuri Şahin göreve geliyor.

Akdeniz ekibi, takımın tecrübeli oyuncularından Nuri Şahin'i teknik direktör olarak görevlendirme kararı aldı.

Sezonun kalan bölümünde takımın idaresinde yer alacak olan 33 yaşındaki milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı.

"5 YILLIĞINA ANLAŞTIK"

Konuya ilişkin Haber Global'e konuşan Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, "Nuri Şahin artık Antalyaspor'da futboldan sorumlu isim. Ekibini kuracak, 5 yıllığına anlaştık. Futbol sorumlusuyken futbol oynamaya devam eder mi? O durum, onun tercihine bağlı bir şey." dedi.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından göreve başlaması beklenen Nuri Şahin'in yardımcılarının da Almanya'dan olacağı öğrenildi.

HEM FUTBOLCU HEM HOCA...

Öte yandan aktif oyuncu olarak Antalyaspor'da görev yapan Şahin'in, futbolculuk kariyeriyle ilgili kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

Haberin Devamı

2020 yılında Antalyaspor'a transfer olan 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam ediyor.

Nuri Şahin, Akdeniz ekibiyle çıktığı 50 maçta 4 asist kaydetti.

BORUSSİA DORTMUND'LA 270 MAÇ

Kariyerine Borussia Dortmund'da başlayan Nuri Şahin, Alman devinin formasını toplamda 270 maçta terletti.

REAL MADRID KARİYERİ

2011-12 sezonunda Mourinho'nun çalıştırdığı İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Şahin, ertesi sezon Liverpool'a kiralandı ve ardından Dortmund'a geri döndü.

2018 yılında ise Werder Bremen'e transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, 2020 yılında Antalyaspor ile anlaşmaya vardı.