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Süper Lig devleriyle anılıyorlardı! Napoli'den Lukaku, Kevin De Bruyne ve Anguissa açıklaması

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#Napoli#Frank Anguissa#Kevin De Bruyne
Süper Lig devleriyle anılıyorlardı Napoliden Lukaku, Kevin De Bruyne ve Anguissa açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 09:58

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Frank Anguissa, Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku'nun geleceğiyle ilgili konuştu.

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Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne ve Frank Anguissa'nın durumuna ilişkin açıklama yaptı.

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Frank Anguissa'nın takımda kalacağını vurgulayan Manna, "Anguissa önemli bir oyuncu. Sözleşmesi devam ediyor ve şu an yeni bir görüşme yapılmasına gerek görmüyorum. Ayrılması söz konusu değil. Napoli'nin üzerine takım kurduğu isimlerden biri. Onun isteğini ve nasıl bir yol izlemek istediğini değerlendireceğiz ancak herhangi bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig devleriyle anılıyorlardı Napoliden Lukaku, Kevin De Bruyne ve Anguissa açıklaması

"Lukaku şu anda tatilde. Hem insani hem de profesyonel açıdan zor bir dönem geçirdiğini biliyoruz. İyi bir Dünya Kupası geçirdi ve durumunu değerlendireceğiz. 50 milyon euro bonservis ödeyerek bir santrfor aldık. Elimizde iyi alternatifler var ve Lukaku da hâlâ kadroda. Bugün itibarıyla yeni bir forvet transferi beklemiyorum."

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Kevin De Bruyne'nin geleceğiyle ilgili de net konuşan Manna, "İki yıllık sözleşme ve bir yıllık opsiyon imzaladı. Kevin, Napoli'nin oyuncusu ve takıma katıldığında herkes gibi çalışmaya başlayacak."

Süper Lig devleriyle anılıyorlardı Napoliden Lukaku, Kevin De Bruyne ve Anguissa açıklaması

Belçikalı yıldızın son açıklamalarından hoşlanmadığını kabul eden Manna, konunun büyütülmeyecek bir mesele olduğunu belirterek, "Bunu kendi aramızda konuşacağız, sorun yok. Projenin bir parçası ve karar verilmesi gereken bir durum bulunmuyor." dedi.

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#Napoli#Frank Anguissa#Kevin De Bruyne

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