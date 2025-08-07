Süper Lig devleriyle anılıyordu: Thomas Partey imzayı attı! İşte yeni takımı

Haberin Devamı

İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal, Arsenal ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Ganalı ön libero Thomas Partey ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Partey'in ismi uzun bir süre Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılmıştı.

"MASUMİYET KARİNESİNE SAYGI DUYUYORUZ"

2021-2022 yıllarında üç kadına yönelik beş tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlamasıyla geçtiğimiz hafta Londra'da mahkemeye çıkan Partey, kefaletle şartlı olarak serbest bırakılmıştı.

Villarreal'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncu, masumiyetini kararlılıkla savunmakta ve kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetmektedir. Kulüp, masumiyet karinesine temel bir ilke olarak saygı duymakta ve mahkemenin kararını beklemektedir. Devam eden yargılamalarla ilgili İngiliz yasaları göz önüne alındığında, kulüp bu konuda daha fazla yorum yapmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

PERFORMANSI

2020/2021 sezonunun başında 50 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'den Arsenal'e transfer olan Partey, 'Topçular'da geçirdiği 5 sezonda 167 maça çıktı ve 9 gol - 7 asist üretti.