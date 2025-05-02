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Süper Lig devleriyle anılan Piatek'in yeni takımı belli oldu! Başakşehir'e dev gelir

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#Transfer#Krzysztof Piatek#Başakşehir
Süper Lig devleriyle anılan Piatekin yeni takımı belli oldu Başakşehire dev gelir
Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 16:29

İsmi transferde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan Başakşehir'in Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al-Sadd'a transfer oluyor.

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Başakşehir formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yarışını sürdüren Polonyalı forvet Krzysztof Piatek'in ismi son dönemde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılmıştı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al-Sadd, Krzysztof Piatek'in transferi için Başakşehir'le 10 milyon Euro bonservis ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

Katar ekibinin Polonyalı golcüyle de 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı ve transferi kısa süre içinde resmileştirmesinin beklendiği belirtiliyor.

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Transferin resmileşmesi durumunda Piatek; Cengiz Ünder (14 milyon 250 bin euro - Roma) ve Youssouf Ndayishimiye'nin (11 milyon 5 milyon Euro - Nice) ardından Başakşehir'in en pahalı satışları arasında 3. sıraya yerleşecek.

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GOL KRALLIĞI YARIŞI VERİYOR

30 yaşındaki Polonyalı forvet bu sezon Süper Lig'deki gol krallığı yarışında 22 gollü Osimhen'in ardından 20 golle ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig devleriyle anılan Piatekin yeni takımı belli oldu Başakşehire dev gelir

PIATEK'İN BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI

2023 yazında Hertha Berlin'den bedelsiz olarak transfer edilen Krzysztof Piatek, ikinci sezonunu geçirdiği Başakşehir'de bugüne dek 80 maça çıktı ve 47 gol - 6 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer#Krzysztof Piatek#Başakşehir

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