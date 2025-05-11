Süper Lig devleriyle anılan Jonathan David'in talepleri şok etti! Napoli masadan kalktı

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Kanadalı forvet oyuncusu Jonathan David'in Lille ile olan sözleşmesi gelecek ay sonunda sona erecek.

İsmi transferde Süper Lig devlerinden Galatasaray ve Fenerbahçe'yle de anılan 25 yaşındaki golcü futbolcu için kısa bir süre önce Napoli devreye girmişti.

İtalyan ekibinin forvet transferinde 1 numaralı aday olarak liste başına yazdığı Jonathan David'in menajeri dün Napoli'ye giderek kulüple resmi görüşme gerçekleştirdi.

NAPOLİ NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI, GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINDI!

Corriere dello Sport'un haberine göre; Bu yaz serbest kalacak olması nedeniyle çok sayıda kulübün ilgisini çeken Jonathan David'in menajerinin bu durumu fırsat bilerek komisyon, imza parası ve maaş olarak çok yüksek taleplerde bulunduğu belirtilirken, Napoli'nin bu talepler karşısında şaşkına döndüğü ve görüşmeleri askıya aldığı kaydedildi.

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GÖRÜNÜŞTE 'BEDAVA' AMA SADECE İLK YIL MALİYETİ 34 MİLYON EURO!

Kanadalı golcünün bonservis bedelinin olmayışı ilk etapta kulüplerin iştahını kabartsa da, serbest statüye geçecek 25 yaşındaki forvet oyuncusunun sadece ilk yıl maliyetinin 34 milyon euro olduğu ortaya çıktı.

Sky Sport'un haberine göre; Jonathan David cephesi görüştüğü kulüplerden 15 milyon euro imza parası, 9 milyon euro net yıllık maaş ve 10 milyon euro menajerlik komisyonu talep ediyor.

Diğer bir deyişle 25 yaşındaki oyuncunun transfer paketinin sadece ilk yılı 34 milyon euroya tekabül ediyor.

JONATHAN DAVID'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olarak tahmin edilen Jonathan David bu sezon Lille formasıyla tüm kulvarlarda 48 maça çıkarken 25 gol atıp 12 de asist üreterek toplamda 37 gole doğrudan katkı sağladı.