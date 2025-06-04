Süper Lig devlerinin Timo Werner savaşı!

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Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla birlikte gözler transfer çevrildi.

Takımlar önümüzdeki sezonun kadrolarını oluşturma çalışmalarına hız verirken, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un sürpriz bir isim için transferde karşı karşıya geldiği iddia edildi.

Alman BILD gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe ve Trabzonspor, Timo Werner'i transfer etmek için harekete geçti.

Özellikle Fenerbahçe'nin bu transferde daha istekli olduğunun altı çizilirken, RB Leipzig'in Alman forveti gelecek sezon kadrosunda düşünmediği belirtildi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

RB Leipzig, 2020 yazında 53 milyon euroya Chelsea'ye sattığı Timo Werner'i 2022 yazında 20 milyon euro ödeyerek geri almıştı.

RB Leipzig, son 1,5 yılı Tottenham'da kiralık geçiren ve 1 yıllık sözleşmesi kalan Timo Werner'in bonservis bedelini 4 milyon euro olarak belirledi.

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PERFORMANSI

Kariyerinin büyük bölümünde santrfor olarak görev yapan Timo Werner, son dönemde sol kanat olarak oynamaya başladı.

Ocak 2024'ten bu yana formasını terlettiği Tottenham'da 41 maça çıkan Werner, 3 gol atıp 7 de asist üretti.