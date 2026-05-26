×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig devlerinin Gedson Fernandes savaşı: Transferde karşı karşıya geldiler!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Gedson Fernandes#Süper Lig
Süper Lig devlerinin Gedson Fernandes savaşı: Transferde karşı karşıya geldiler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2026 07:42

Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Spartak Moskova'nın yolunu tutan Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, yaz transfer döneminde Süper Lig'e geri dönebilir. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hız kazanırken taraftarı heyecanlandıracak bir gelişme daha gündeme geldi.

Siyah-Beyazlı yönetim, eski yıldızı Gedson Fernandes için yeniden devreye girdi. Spartak Moskova’da mutsuz olduğu ve ayrılık planları yaptığı konuşulan Portekizli orta saha için temasların başladığı öğrenildi.

Gözden KaçmasınVedat Muriqi, La Ligada 26 yıl sonra bir ilke imza attıVedat Muriqi, La Liga'da 26 yıl sonra bir ilke imza attı!Haberi görüntüle

Süper Lig devlerinin Gedson Fernandes savaşı: Transferde karşı karşıya geldiler

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Orta sahaya dinamizm ve tempo katacak bir isim arayan Beşiktaş Yönetimi, taraftarın sevgilisi olan Gedson’u yeniden Dolmabahçe’ye getirmek istiyor. Başkan Serdal Adalı ve kurmaylarının oyuncunun şartlarını öğrenmek adına ilk görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Haberin Devamı

Süper Lig devlerinin Gedson Fernandes savaşı: Transferde karşı karşıya geldiler

GALATASARAY DA DEVREYE GİRDİ!

Ancak Siyah-Beyazlılar’ın bu transferde işi hiç kolay olmayacak. Çünkü ezeli rakip Galatasaray da Gedson Fernandes için devreye girmiş durumda. Sarı-Kırmızılı yönetimin, orta sahadaki alternatifleri arasında Portekizli yıldızı üst sıralara yazdığı ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor. Bu da iki kulübün Gedson konusunda tekrar bir mücadeleye gireceğini gösteriyor.

Süper Lig devlerinin Gedson Fernandes savaşı: Transferde karşı karşıya geldiler

DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Gedson’un da Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı konuşulurken, iki ezeli rakibin önümüzdeki günlerde transfer yarışında kozlarını paylaşması bekleniyor. Özellikle oyuncunun Süper Lig’i yakından tanıması, taraftarla kurduğu bağ ve yüksek temposu nedeniyle iki kulübün transfer komitesini de cezbettiği kaydedildi.

Süper Lig devlerinin Gedson Fernandes savaşı: Transferde karşı karşıya geldiler

3 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Piyasa değeri 18 milyon Euro olarak tahmin edilen 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Spartak Moskova ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Haberin Devamı

Süper Lig devlerinin Gedson Fernandes savaşı: Transferde karşı karşıya geldiler

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Spartak Moskova formasıyla 36 maça çıkan Gedson Fernandes, 6 gol - 4 asistlik performans sergiledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer Haberleri#Gedson Fernandes#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!