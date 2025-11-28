×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig devleri, Napoli'nin yıldızı için transferde karşı karşıya!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Fenerbahçe
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 14:20

Napoli'nin Kosovalı stoperi Amir Rrahmani'nin transferi için Süper Lig'in iki devi devreye girdi.

Süper Lig'de 5 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde takımlar çalışmalarına hız vermiş durumda.

İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport'un haberine göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe, Napoli'nin 31 yaşındaki Kosovalı stoperi Amir Rrahmani'yi gündemine aldı.

SÖZLEŞME UZATMA GÖRÜŞMELERİ TIKANDI!

Napoli ile 1,5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Rrahmani'nin bir süredir maaşında iyileştirmeye gidilerek kontratının Haziran 2028'e dek uzatılması için görüşmeler bulunduğu ancak bu görüşmelerin tıkanmış durumda olduğu belirtildi.

Süper Lig devlerinin haberdar oldukları bu durumdan kendilerine avantaj sağlamak için transfer girişimlerine başladığı ifade ediliyor.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

31 yaşındaki 1,92'lik savunmacının piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

BU SEZON 12 MAÇ KAÇIRDI

İtalya Serie A ve Napoli'nin en iyi savunmacılarından biri olan Rrahmani, Eylül ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon 12 maç kaçırdı.

PERFORMANSI

Napoli forması altında geçirdiği 5 yılda 182 resmi maçta görev yapan Rrahmani, bu karşılaşmalarda 24 sarı kart görürken 12 gol ve 5 de asist üretti.

BAKMADAN GEÇME!