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Süper Lig devleri, Alman 10 numaranın transferinde karşı karşıya geldi!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Beşiktaş
Süper Lig devleri, Alman 10 numaranın transferinde karşı karşıya geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 07:00

Galatasaray ile Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Dortmund'da forma giyen Julian Brandt'ın transferi konusunda karşı karşıya geldi.

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Borussia Dortmund’dan ayrıldıktan sonra henüz bir kulüple anlaşamayan ve serbest statüde yer alan Julian Brandt’a talip olan kulüpler arasında Galatasaray ile Beşiktaş’ın da bulunduğu iddia edildi.

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İspanyol basınından Fichajes, Süper Lig’in 2 devinin yanı sıra Atletico Madrid, Arsenal, Roma ve Ajax’ın 30 yaşındaki oyuncuya teklifte bulunduğunu yazdı.

Haberde devreye giren son takımın Leeds United olduğu ve İngiliz ekibinin transferde diğer kulüplere göre önde olduğuna dikkat çekildi.

Süper Lig devleri, Alman 10 numaranın transferinde karşı karşıya geldi

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#Transfer#Galatasaray#Beşiktaş

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