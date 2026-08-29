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Süper Lig devinden Yusuf Akçiçek hamlesi! Al-Hilal'in talebi belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Yusuf Akçiçek#Süper Lig#Transfer
Süper Lig devinden Yusuf Akçiçek hamlesi Al-Hilalin talebi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 11:42

Rafael Leao'yu renklerine bağlamaya hazırlanan Galatasaray, Al Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek'in durumunu sordu.

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Hücum bölgesini Rafael Leao takviyesiyle güçlendirmeye hazırlanan Galatasaray, stoper mevkisi için de çalışmalarına hız verdi.

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Süper Lig devinden Yusuf Akçiçek hamlesi Al-Hilalin talebi belli oldu

YUSUF AKÇİÇEK HAMLESİ

Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de kariyerini sürdüren Yusuf Akçiçek'in durumunu sordu.

Al Hilal, bu transferin gerçekleşmesi için oyuncunun kazandığı 6.5 milyon Dolar'lık maaşının; 3.75 milyon Dolar'ının G.Saray tarafından karşılanmasını talep etti.

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Süper Lig devinden Yusuf Akçiçek hamlesi Al-Hilalin talebi belli oldu

22 MİLYON EURO'YA GİTTİ

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2025 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 22 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Hilal'e imza atan 20 yaşındaki stoperin, Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Arabistan'da 22 maça çıkan Yusuf Akçiçek, 1.459 dakika süre aldı ve 1 gollük katkı sağladı.

Arabistan ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç defans oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro olarak gösteriliyor...

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#Yusuf Akçiçek#Süper Lig#Transfer

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