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Süper Lig devinden Ümit Akdağ hamlesi!

Güncelleme Tarihi:

#Ümit Akdağ#Alanyaspor#Transfer
Süper Lig devinden Ümit Akdağ hamlesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 09:27

Fenerbahçe, Oosterwolde’ye Avrupa’dan gelebilecek olası teklifleri de göz önünde bulundurarak Alanyaspor'dan Ümit Akdağ için harekete geçti.

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Fenerbahçe'de teknik heyetin hem sol stoper hem de üçlü savunma düzeninde görev yapabilecek alternatif isimler üzerinde yoğunlaştığı bir süredir biliniyor. 22 yaşındaki Ümit Akdağ, özellikle yabancı kontenjanı çok sıkışık olduğu için ciddi şekilde gündemde.

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Fenerbahçe’de gözler bir yandan Jayden Oosterwolde’ye gelecek tekliflere çevrilmiş durumda. Roma başta olmak üzere Avrupa kulüplerinin yakından takip ettiği Hollandalı futbolcunun ayrılması halinde, yönetimin vakit kaybetmeden Ümit Akdağ transferi için resmi girişimlere başlamayı planladığı öğrenildi.

Süper Lig devinden Ümit Akdağ hamlesi

ÜMİT AKDAĞ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR!

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Alanyaspor’un genç savunmacısı için ciddi bir bonservis beklentisi olduğu ancak uygun şartların oluşması halinde görüşmelere sıcak bakabileceği belirtiliyor. Fenerbahçe cephesinin ise oyuncunun maliyetini yakından takip ettiği ve transfer için farklı formüller üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Takasta futbolcu gönderilmesi de bunlardan biri. Daha önce sol stopere Ake’yi alan Kanarya, Oosterwolde’yi gönderip Ümit’i getirirse, yabancı rotasyonunda bir ismine yer açabilir.

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#Ümit Akdağ#Alanyaspor#Transfer

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