Süper Lig devinden Ter Stegen bombası! Yönetim düğmeye bastı

Süper Lig'de gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Kulüpler, geniş listelerindeki yıldızlar için araştırmalarını sürdürüyor.

TER STEGEN BOMBASI

Süper Lig’de istikrarlı bir kaleci performansı yakalayamayan Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için dünya futbolunun önemli isimlerinden birini gündemine aldı. Siyah-Beyazlı yönetim, Barcelona’nın deneyimli file bekçisi Marc-Andre ter Stegen için düğmeye bastı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Alman kalecinin durumunu yakından takip ediyor. Bel fıtığı ameliyatı geçiren ve bu sezon henüz forma giyemeyen 33 yaşındaki eldiven, bireysel antrenmanlara başlamış durumda. Ter Stegen’in, 2026 Dünya Kupası’nda Almanya Milli Takımı kadrosunda yer alabilmek için düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

İKNA TURLARI BAŞLAYACAK

Beşiktaş Yönetimi, bu gelişmeyi fırsata çevirmek istiyor. Kulübün, Barcelona’ya sezonun ikinci yarısı için kiralama teklifi sunmaya hazırlandığı, maaş yükünü ise iki kulüp arasında paylaşma planı yaptığı öğrenildi. Buna göre Beşiktaş, yarım sezonluk 6 milyon euroluk maaşın bir kısmını üstlenmeyi hedefliyor. Şu ana kadar gelen haberlere göre transferin gerçekleşmesi zor olarak gözükse de ilk etapta 33 yaşındaki eldiven ikna edilmeye çalışılacak. Sonrasında ise Katalan deviyle masaya oturulacak.

LAURIENTE HAMLESİ

Öte yandan Siyah-Beyazlı yönetim, uzun süredir radarında bulunan Sassuolo’nun Fransız yıldızı Armand Lauriente transferinde önemli bir aşama kaydetti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, yaz döneminde de gündeme gelen 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu için yeniden devreye girdi. Serie A ekibi Sassuolo ile resmi temasların başladığı ve tarafların transfer şartlarını görüştüğü ifade edildi. Lauriente’nin 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da, Sassuolo’nun bu kez oyuncunun bonservisinde daha esnek bir tutum sergileyebileceği kaydedildi. Beşiktaş cephesi, hem oyuncunun dinamizmi hem de hücum hattına katacağı çeşitlilik nedeniyle transferi kısa sürede sonuçlandırmak istiyor.

HÜCUMA GÜÇ KATACAK

Ayrıca 26 yaşındaki futbolcunun da İstanbul temsilcisine sıcak baktığı, teklifin resmiyet kazanması halinde Beşiktaş formasını giymeye istekli olduğu öne sürüldü. Geçtiğimiz sezon 18 gol atan Fransız futbolcu, bu sezon ise 11 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Siyah-Beyazlı camia, bu transferin gerçekleşmesi halinde hücum hattında önemli bir güç kazanılacağı görüşünde.