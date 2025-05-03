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Süper Lig devinden Romulo bombası! İlk görüşme yapılacak

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#Romulo#Trabzonspor#Transfer
Süper Lig devinden Romulo bombası İlk görüşme yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2025 08:41

Kiralık forma giyen Banza’nın tapusunu almayı düşünen Trabzonspor, Braga ile dirsek temasında. Diğer yandan Paul Onuachu ile iletişimini hiç kopartmayan Bordo-Mavili yönetimin forvet transferinde bir hedefi daha var. Fırtına Süper Lig'in yıldızını gözüne kestirdi.

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Yeni sezonun kadrosu için kolları sıvayan Trabzonspor’da, en kritik bölge forvet...

Braga’dan kiralanan Simon Banza, lig ve kupada çıktığı 32 maçta 22 kez ağları havalandırırken, 7 asist yaptı. Teknik heyet, 28 yaşındaki Kongolu yıldızın performansından memnun. Banza da Trabzon’da mutlu.

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BRAGA, 20 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

Ancak geçtiğimiz yaz Avrupa kulüplerinden 20 milyon Euro talep eden Braga’nın Trabzonspor’dan nasıl bir ücret talep edeceği net değil. Bir yandan sağ bek Pedro Malheiro’yu da isteyen Portekiz kulübüyle, takas artı para formülü masaya yatırılabilir.

Süper Lig devinden Romulo bombası İlk görüşme yapılacak

2.5 MİLYON EURO'YA ALDILAR

Diğer yandan Paul Onuachu ile yönetimin iletişimi hiç kopmadı. Southampton’ın Premier Lig’den düşmesinin kesinleşmesinin ardından 2.01’lik forvet ile görüşme yapıldı. 1 yıl daha mukavelesi olan Nijeryalı yıldız, gelmeye sıcak. Fakat geçtiğimiz yaz Trabzonspor’un çok zorlayan Southampton’ın isteyeceği rakam, bu transferde belirleyici olacak. Fırtınan’nın forvet transferindeki 3. adayı ise yurt içinden; Göztepe forması giyen Romulo. Lig ve kupada çıktığı 29 maçta 15 gol, 10 asistlik katkı sağlayan 23 yaşındaki Sambacı’nın bonservisi 2.5 milyon Euro’ya alınmıştı.

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FEYENOORD İSTEMİŞTİ

Ara transferde Feyenoord’un ciddi şekilde istediği Romulo konusunda Göztepe’nin çift haneli rakam talebi var. Romulo’nun bonservisi yüksek fakat 23 yaşında olması ve sonraki yıllarda çok daha ciddi rakamlara satış potansiyelinin olması nedeniyle Trabzonspor şartları zorlayabilir.

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TEKNİK EKİPTEN ONAY

Teknik heyet, sırtı dönük oyunda da fark yaratan Romulo’yu çok beğeniyor. Göztepe ile yakın zamanda bu transfer için ilk görüşmenin yapılması planlanıyor. Trabzonspor, sezon bitmeden 3 forvet arasındaki ana hedefini belirleyip, transferi bitirme noktasına getirmeyi hedefliyor.

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#Romulo#Trabzonspor#Transfer

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