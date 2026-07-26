Süper Lig devinden Richarlison hamlesi! Transferde rakip İtalyan devi

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ROTA İNGİLTERE'YE ÇEVRİLDİ

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe’de golcü arayışında rota bu kez İngiltere’ye çevrildi. Sarı-Lacivertliler’in, Tottenham forması giyen Brezilyalı yıldız Richarlison için şartları zorladığı öğrenildi. Hem santrfor hem de sol kanatta görev yapabilen 29 yaşındaki futbolcu, teknik heyetin aradığı “Moussa Sow profiline” en uygun isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

BAŞKAN BÖYLE İSTİYOR

Aziz Yıldırım yönetimi, Nathen Ake, Vedat Muriç ve Mason Greenwood hamlelerinin ardından taraftarı heyecanlandıracak bir yıldız transferi daha gerçekleştirmeyi hedefliyor. Listenin üst sıralarında yer alan Richarlison için oyuncu cephesiyle temasların sürdüğü ifade edildi.

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GELECEĞİ BELİRSİZ

Premier Lig’de yeni sezon öncesi Tottenham’daki geleceği belirsiz olan Brezilyalı yıldızın düzenli forma giymek istediği belirtiliyor. Fenerbahçe’nin ise yüksek maaş teklifinin yanı sıra ilk 11’in değişmez isimlerinden biri olacağı yönünde güvence vererek oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

JUVE DE DEVREDE

Richarlison’un en ciddi taliplerinden biri Juventus. Ancak İtalyan ekibinin sunduğu mali şartların oyuncunun beklentisinin gerisinde kaldığı ifade ediliyor. Bu nedenle Fenerbahçe’nin ekonomik anlamda daha güçlü bir dosya hazırladığı ve transfer yarışında önemli bir koz elde ettiği konuşuluyor.

ARABİSTAN'I REDDETTİ

Suudi Arabistan’dan gelen yüksek maaşlı teklifleri daha önce geri çeviren Brezilyalı yıldızın önceliğinin sportif başarı olduğu vurgulanıyor. Kariyerine Avrupa’nın zirvesinde devam etmek isteyen Richarlison’un bu nedenle transfer kararını aceleye getirmeyeceği belirtiliyor. Hücum hattının her noktasında görev yapabilen deneyimli futbolcu, kariyerinde özellikle santrfor ve sol kanatta dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Gücü, presi, hava hakimiyeti ve bitiriciliğiyle tanınan Richarlison, Fenerbahçe'nin hücum hattına farklı bir boyut kazandırabilecek özelliklere sahip.

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HEP EN ÜST SEVİYEDE KALDI

Fluminense'den Watford'a uzanan kariyerinde Everton ve Tottenham formalarını giyen Brezilyalı yıldız, ülkesinin milli takımında da önemli turnuvalarda görev aldı. SarıLacivertliler şimdi Avrupa devlerini geride bırakıp Richarlison'u Kadıköy'e getirmenin hesaplarını yapıyor.