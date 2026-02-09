Süper Lig devinden Real Madrid'in yıldızına resmi transfer teklif!

Haberin Devamı

Ara transfer döneminde 8 as takım oyuncusuyla yollarını ayıran ve kadrosunu Devis Vásquez, Amir Murillo, Yasin Özcan, Emmanuel Agbadou, Kristjan Asllani, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh gibi isimlerle güçlendiren Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.

GONZALO GARCIA İÇİN RESMİ TEKLİF İDDİASI

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Beşiktaş, Real Madrid'de forma şansı bulmakta güçlük çeken 22 yaşındaki İspanyol forvet oyuncusu için 25 milyon euroluk resmi teklifte bulundu.

TEKLİF DEĞERLENDİRİLİYOR

Real Madrid'in potansiyeli yüksek ancak ilk 11'de oynama şansı çok düşük olan genç futbolcu için gelen 25 milyon euroluk teklifi piyasa koşullarında önemli bir miktar olarak gördüğü ve teklifi değerlendirmeye aldığı belirtiliyor.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Bulduğu sınırlı fırsatları iyi değerlendirmesine rağmen bir türlü düzenli oynama şansı elde edemeyen Gonzalo Garcia'nın gelecek sezon rekabetin daha çetin geçeceği düşünüldüğünde Beşiktaş'tan gelen teklifi kariyerini yeniden canlandırmak için ciddi bir seçenek olarak gördüğü belirtiliyor.

PERFORMANSI

Santrforun yanı sıra sağ ve sol forvet olarak da görev yapabilen Gonzalo Garcia, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 26 maça çıkarken sahada bulunduğu 860 dakikaya 5 gol - 2 asist sığdırdı.