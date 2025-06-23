Süper Lig devinden Orkun Kökçü bombası! Sürprizi Portekiz basını duyurdu

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Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, forvet takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdürdüğü biliniyordu.

Sarı lacivertlilerin gelecek sezon için orta saha pozisyonunda bir 8 numara aradığı da bilinirken, Portekiz basınından konuya ilişkin sürpriz bir transfer haberi yazıldı.

FENERBAHÇE ORKUN KÖKÇÜ’YE TALİP OLDU

A Bola’da yer alan habere göre Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica’da forma giyen Orkun Kökçü’ye talip oldu. Haberde, Orkun’un Bruno Lage ile olan tartışmasından da bahsedilirken, Jose Mourinho’nun bu olay öncesinde de Orkun’u istediği ifade edildi.

Haberin detaylarında, 2014’ten bu yana Fenerbahçe’nin şampiyonluk kazanamaması ve Mourinho’nun takımın başına gelmesiyle beraber Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, daha iyi bir kadro kurmak istediği ve bu bağlamda Orkun’u beğendiği, transferi için harekete geçeceği aktarıldı.

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ORKUN’UN ETRAFINDA TAKIM KURULACAK

Bununla beraber Orkun’un transferi sonrası Fenerbahçe’nin, milli yıldızın etrafında takımı şekillendireceği bilgisine yer verildi.

Öte yandan Orkun’un transferinin kolay olmayacağı ve Fenerbahçe’nin bu operasyonda kesenin ağızını açması gerektiği yazıldı. Orkun, Fenerbahçe yönetimi tarafından maestro olarak görülüyor. Onu hücum hattında özgür bir oyuncu olarak değerlendirecekler.





BONSERVİSİ EL YAKIYOR

Benfica, Orkun’u Feyenoord’dan 25 milyon Euro’ya transfer etmişti. Bu rakam, Portekiz kulübünün verdiği en yüksek miktardaki bonservis rakamıydı. Kırmızı beyazlılar, 40 milyon Euro’nun altındaki bonservis teklifini asla kabul etmeyecek. Bu, Fenerbahçe için yüksek bir ücret olarak görülüyor.



Milli yıldızın, gelen transfer tekliflerini dinleyeceği de haberin detaylarında yer verildi.





