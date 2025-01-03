Süper Lig devinden Leroy Sane bombası! Alman Sky Sports transfer hamlesini duyurdu

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Süper Lig devleri sezonun ikinci yarısı için kadrolarına takviye amacıyla transfer çalışmalarını sürdürürken Almanya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig devi Sane’nin peşinde

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giyen Leroy Sane'nin sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Dünyadan birçok talibi bulunan yıldız oyuncu için Süper Lig devi de ciddi bir girişimde bulundu.

Sky Sports Almanya: Galatasaray istiyor

Sky Sports Almanya’nın bugün yayınladığı haberine göre, Galatasaray’ın gözünün yaz aylarında serbest kalacak olan Leroy Sane'nin üzerinde olduğunu doğruladı.

Bayern Münih sözleşme uzatma konusunda tereddütlü

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5 yıldız formasını giydiği Bayern Münih ile bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Leroy Sane, yeni bir maceraya atılmanın hazırlığını yapıyor. Sky’a göre Bayern yönetimi, yıldız oyuncu ile sözleşme uzatma konusunda oldukça tereddütlü.

Sane’nin ilk tercihi İngiltere

Bu durumdan yararlanmak isteyen Süper Lig devi Galatasaray da yıldız oyuncu için harekete geçti. Fakat hem Sane’nin sezon sonuna kadar Bayern’de kalmak istemesi hem de bir ayrılık durumda ilk tercihinin İngiltere olması Sarı-Kırmızılılar için transferi zor sokuyor.

Bayern Münih’in sözleşme uzatmadığı senaryoda Sane, eğer İngiltere’den kendisini tatmin eden bir teklif olmazsa Galatasaray’ın yolunu tutabilir.

Maaşı yıllık 15 milyon euro + 5 milyon euro

Öte yandan Sane, Bayern Münih’ten yıllık 15 milyon euro + 5 milyon euro bonus olarak maaş alıyor. Dolayısıyla bu yüklü maaş da Galatasaray için caydırıcı olabilir.

Sane'nin Bayern performansı tutarsız

Yıldız oyuncu geçtiğimiz 5 yıl süresince Münih'te potansiyelinin tamamını nadiren gerçekleştirebildi. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı.