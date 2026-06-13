Süper Lig devinden Kingsley Coman bombası! Yakın arkadaşı üzerinden ikna turları başladı

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Süper Lig’i zirvede tamamlayarak üst üste dördüncü kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray’da, yeni sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Gelecek sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nın yanı sıra Avrupa sahnesinde de büyük başarılar hedefleyen Sarı-Kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi’nde ses getirecek güçlü bir kadro kurmak için planlamalarını sürdürüyor.

Bu hedefler doğrultusunda yıldız isimlere yönelen Galatasaray Yönetimi’nin, 29 yaşındaki Fransız sol kanat oyuncusu Kingsley Coman’ı transfer gündemine aldığı belirtildi.

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JESUS'UN AYRILIĞI NEDENİYLE AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Şampiyonlar Ligi arenasına geri dönmek isteyen tecrübeli futbolcunun, teknik direktör Jorge Jesus’un vedasının ardından Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr’dan ayrılma fikrine sıcak baktığı öğrenildi.

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LEROY SANE KOZU

Sarı-Kırmızılılar’ın kısa süre içerisinde oyuncuya teklif götürmesi beklenirken, transfer sürecinde Coman’ın Leroy Sane ile yakın arkadaş olmasının da dikkati çeken bir detay olduğu ifade ediliyor.

KUPA CANAVARI!

Kariyeri boyunca Avrupa’nın dev kulüplerinde forma giyen ve tam bir “kupa canavarı” olarak nitelendirilen Kingsley Coman, zengin bir kupa geçmişine sahip. Fransız yıldız, kariyerinde Bayern Münih ile 9 kez Bundesliga ve 1 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Juventus formasıyla İtalya Serie A’da 2 kez mutlu sona ulaşan tecrübeli oyuncu, PSG döneminde ise Ligue 1’de 2 defa şampiyonluk kupasını kaldırdı; son şampiyonluğunu ise formasını giydiği Al Nassr ile Suudi Arabistan Pro Lig’de elde etti.

PERFORMANSI

Al-Nassr formasıyla geride kalan 2025-2026 sezonda tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Coman, 16 gol atıp 12 de asist üreterek toplamda 28 gole doğrudan katkı sağladı.

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