Süper Lig devinden Kevin de Bruyne bombası! Transferde rota değişti!

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Şampiyonlar Ligi’nde üst turları hedefleyen ve bu doğrultuda son yılların en iyi kadrosunu kurmayı hedefleyen Galatasaray’ın transfer gündemine dünyaca ünlü bir yıldız daha geldi: Kevin de Bruyne.

Fanatik'in haberine göre; Kulübü Manchester City’nin kesin olarak yolları ayırmaya karar verdiği ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki futbolcu, bir anda Cim Bom’un orta saha adaylarında ilk sıraya yükseldi.

10 numara pozisyonunda Mertens’in yerine düşünülen De Bruyne için kesenin ağzı ardına kadar açılmış durumda. Galatasaray yönetimi maaş bütçesinin önemli bir kısmını Belçikalı yıldıza ayıracak.

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XHAKA İKİNCİ PLANDA!

Oysa ki Sarı-Kırmızılılar bir süredir Bayer Leverkusen’in 6 numarası Granit Xhaka ile temas halindeydi. 32 yaşındaki futbolcu hâlâ Cim Bom’un transfer gündeminde, ancak ilk sıradaki yerini kaybetmiş durumda.

Galatasaray Yönetimi, De Bruyne transferine olmazsa olmaz gözüyle bakarken, Xhaka için ise birçok alternatif belirlendi. Aslan eğer kısa süre içinde Kevin de Bruyne ile anlaşma sağlayabilirse, yeniden bir bütçe planlaması yapılacak ve Xhaka’ya ona göre bir teklif sunulacak.

İLKAY, TORREIRA VE LEMINA

Çünkü Galatasaray'ın Xhaka transferi sürecinde Bayer Leverkusen'le de anlaşması gerekiyor. İsviçreli merkez orta saha oyuncusunun Alman kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Dolayısıyla tecrübeli futbolcu için bir bonservis bedeli ödenecek.

Ancak Torreira’nın takımda kalması, De Bruyne ile birlikte İlkay Gündoğan’la da mutabakata varılması halinde, Lemina’nın varlığı da göz önünde bulundurularak Xhaka transferinden vazgeçilme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.