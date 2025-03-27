Süper Lig devinden Joao Felix sürprizi! Dikkat çeken menajer detayı

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Fenerbahçe ligde ve kupada şampiyonluk kovalarken, bir yandan da hocası Jose Mourinho önderliğinde yeni sezonun planlaması için çalışıyor. Vlahovic Ederson gibi yıldızların yanı sıra Skriniar’ın bonservisinin alınması yönetimin öncelikleri arasında.

FENERBAHÇE'DE FELIX BOMBASI

Öte yandan menajerler vasıtasıyla yeni isimler de Sarı-Lacivertli ekibe sunuluyor. Bunlardan ön plana çıkan yıldız Joao Felix oldu. Portekizli oyuncu sezon başında Fenerbahçe’nin ilgilendiği isimler arasındaydı.

MACERASI İYİ GİTMEDİ, DÖNÜYOR

Chelsea’nin Atletico Madrid’e sürpriz bir şekilde 52 milyon Euro teklif etmesi sonrası 25 yaşındaki hücum oyuncusu İngiltere’nin yolunu tuttu. Ancak Chelsea’deki ikinci macerası da istediği gibi gitmedi. Felix, ocak ayında Milan’a kiralandı. Yıldız futbolcu İtalya’da da umduğunu bulamadı. Başarılı hücum oyuncusu, sezon sonunda Chelsea’ye dönecek.

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F.BAHÇE'YE FELİX MESAJI

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe’ye, Felix’e yeşil ışık yakmaları halinde uygun koşullarda transfer olabileceği mesajı gönderildi. Yönetimin bu konuyu değerlendirmeye alıp, Jose Mourinho’ya sunacağı belirtildi. Menajer Jorge Mendes, hem Mourinho’nun hem de Felix’in temsilcisi konumunda.

TADIC AYRILIRSA...

Dünyaca ünlü teknik adamın, Tadic’in ayrılması halinde vatandaşının transferine onay verebileceği öne sürüldü.

HEDEFİ DÜNYA KUPASI!

Hayali 2026 Dünya Kupası Henüz 25 yaşında olmasına rağmen Benfica, Atletico Madrid, Chelsea (2 ayrı dönem), Barcelona ve Milan formalarını giyen Joao Felix’in artık kalıcı olacağı bir takımla imza atıp, Portekiz Milli Takımı’nın düzenli oyuncularından biri olmayı istediği kaydedildi. 25 yaşındaki yıldızın en büyük hayali, 2026 Dünya Kupası’nda forma giymek.