×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FIFA 2026FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig devinden Jadon Sancho harekatı: Bonservis bedeli yok, maaşı belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Jadon Sancho#Süper Lig
Süper Lig devinden Jadon Sancho harekatı: Bonservis bedeli yok, maaşı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 13:20

Kiralık olarak forma giydiği Aston Villa ile İstanbul'da Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan İngiliz sol kanat oyuncusu Jadon Sancho, biten sözleşmesinin ardından Manchester United'dan ayrıldı. Adı sık sık üç büyüklerle anılan İngiliz yıldızın bonservissiz alınma durumu Süper Lig devini harekete geçirdi. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi, daha önce çok istediği bir isim için harekete geçti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın formasını giyen ve geçen sezonu Aston Villa’da kiralık olarak geçiren Jadon Sancho’nun kontratı sona erdi.

Kırmızı Şeytanlar ile sözleşme uzatmama kararı alan İngiliz sol kanat oyuncusu, bu gelişmelerin ardından serbest oyuncu statüsüne geçti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Gözden KaçmasınBeşiktaşta transfer gelişmesi: Resmi teklif geldiBeşiktaş'ta transfer gelişmesi: Resmi teklif geldi!Haberi görüntüle

BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPACAK, ÖNCELİĞİ PREMIER LİG

26 yaşındaki futbolcu için Siyah-Beyazlılar tarafından önümüzdeki günlerde teklif yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

Devre arasında da listeye giren Sancho’nun önceliğinin Premier Lig olduğu bildirildi. Deneyimli futbolcu, ilk etapta kendisi için Ada’dan gelen teklifleri dinleyecek.

Kara Kartal’ın ise tetikte beklediği ve olası bir fırsatın oluşması halinde şartların zorlanacağı öğrenildi.

Haberin Devamı

Süper Lig devinden Jadon Sancho harekatı: Bonservis bedeli yok, maaşı belli oldu

BEKLENTİSİ YILLIK 10 MİLYON EURO MAAŞ

Yıllık 10.4 milyon euro kazanan Sancho’nun, yine benzer bir ücret talep ettiği de gelen haberler arasında yer aldı.

Beşiktaş Yönetimi ise Jadon Sancho’nun, takıma gelme ihtimalinin oluşması halinde bonuslarla birlikte bu rakamı karşılamayı hedefliyor.

Süper Lig devinden Jadon Sancho harekatı: Bonservis bedeli yok, maaşı belli oldu

PERFORMANSI

Sancho, geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 39 maça çıkarken sahada yer aldığı 1672 dakikada 1 gol ve 3 asist üretti.

Süper Lig devinden Jadon Sancho harekatı: Bonservis bedeli yok, maaşı belli oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer Haberleri#Jadon Sancho#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!