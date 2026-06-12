Süper Lig devinden Jadon Sancho harekatı: Bonservis bedeli yok, maaşı belli oldu!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi, daha önce çok istediği bir isim için harekete geçti.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın formasını giyen ve geçen sezonu Aston Villa’da kiralık olarak geçiren Jadon Sancho’nun kontratı sona erdi.
Kırmızı Şeytanlar ile sözleşme uzatmama kararı alan İngiliz sol kanat oyuncusu, bu gelişmelerin ardından serbest oyuncu statüsüne geçti.
BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPACAK, ÖNCELİĞİ PREMIER LİG
26 yaşındaki futbolcu için Siyah-Beyazlılar tarafından önümüzdeki günlerde teklif yapılacağı bilgisine ulaşıldı.
Devre arasında da listeye giren Sancho’nun önceliğinin Premier Lig olduğu bildirildi. Deneyimli futbolcu, ilk etapta kendisi için Ada’dan gelen teklifleri dinleyecek.
Kara Kartal’ın ise tetikte beklediği ve olası bir fırsatın oluşması halinde şartların zorlanacağı öğrenildi.
BEKLENTİSİ YILLIK 10 MİLYON EURO MAAŞ
Yıllık 10.4 milyon euro kazanan Sancho’nun, yine benzer bir ücret talep ettiği de gelen haberler arasında yer aldı.
Beşiktaş Yönetimi ise Jadon Sancho’nun, takıma gelme ihtimalinin oluşması halinde bonuslarla birlikte bu rakamı karşılamayı hedefliyor.
PERFORMANSI
Sancho, geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 39 maça çıkarken sahada yer aldığı 1672 dakikada 1 gol ve 3 asist üretti.