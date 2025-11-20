Jadon Sancho, Süper Lig deviyle transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi!

Haberin Devamı

Devre arasında sol kanat sorununu çözmek isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Kartal, yazın uzun süre görüşüp nihai anlaşmaya varamadığı İngiliz yıldızı İstanbul'a getirdi. Başkan Serdal Adalı'nın bizzat yönettiği transfer operasyonunda taraftarı sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Sergen Yalçın'ın transfer listesindeki 1 numaralı isim için mali şartların oluşması bekleniyor.

PREMIER LİG'E VEDA EDİYOR

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’da kiralık olarak forma giyen Manchester Unitedlı Jadon Sancho, sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla beklentilerin uzağında kalırken kariyerindeki bir sonraki adım için rotasını Türkiye’ye çevirdi.

İSTANBUL'A GELDİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre 24 yaşındaki yıldız, devre arası için Beşiktaş ile resmi temaslara başladı ve transfer ihtimallerini değerlendirmek amacıyla İstanbul’a geldi.

Aston Villa’da düzenli forma şansı bulamayan Sancho’nun Premier League’den kalıcı olarak ayrılmayı düşündüğü belirtilirken, oyuncunun transferinin gerçekleşmesi adına maaş beklentisini aşağı çekmeye hazır olduğu ifade ediliyor.

TAM ARANAN ADAM

Siyah-Beyazlı yönetim ise yıldız ismin isteği doğrultusunda ilk 11 garantisi ve rekabetçi bir Avrupa hedefi sunmaya çalışıyor. Sergen Yalçın’ın kadro planlamasında kanat hattının güçlendirilmesi öncelikli başlıklar arasında yer alırken Sancho’nun bu profile tam anlamıyla uyduğu düşünülüyor.

ASTON VILLA KİRALIK SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEBİLİR

Aston Villa cephesinde ise kiralama anlaşmasının ocak ayında karşılıklı feshedilmesine sıcak bakıldığı, Manchester United’ın da oyuncunun ayrılığı konusunda istekli olduğu vurgulanıyor. Sancho’nun Ada macerasında beklediğini bulamaması sonrası yeni bir başlangıç aradığı bilinirken Türkiye’den kulüpler finansal açıdan en güçlü adaylar olarak öne çıkıyor

ARAPLAR DA TAKİPTE

Suudi Arabistan, İtalya, İspanya ve Almanya’dan takımların da yıldız futbolcunun durumunu yakından izlediği belirtilse de yüksek maaş talebi nedeniyle geri adım atabilecekleri konuşuluyor. Beşiktaş’ın ise hem ekonomik gücü hem de proje sunumu sayesinde transferde bir adım öne geçtiği iddia ediliyor.

Avrupa futbolunun bir dönem en parlak yeteneklerinden biri olarak gösterilen Sancho’nun doğru adımı atarak kariyerini yeniden ayağa kaldırıp kaldıramayacağı ise merakla bekleniyor. Sancho önce Dortmund'da geçen sezon da Chelsea'de kiralık oynamıştı.