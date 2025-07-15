Süper Lig devinden Jadon Sancho bombası! Görüşmeler resmen başladı

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Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü hamleleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Siyah-Beyazlılar, bu önemli üç ismi alarak güçlendirdiği kadrosuna Ruben Amorim'in kadroda düşünmediği Jadon Sancho'yu da eklemek için harekete geçti. Manchester United’ın yıldızı için resmi girişimler başladı.

İngiliz futbolcunun şartlarını soran yönetim, oyuncunun kulübüyle ve temsilcileriyle temas kurdu. 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu için nabız yoklanırken, transferin finansal boyutu da dikkatle analiz ediliyor.

SERIE A'DAN TALİPLERİ VAR

Jadon Sancho’nun ismi, daha önce Türkiye’den Fenerbahçe ile de anılmıştı. Ancak yıldız oyuncuya yalnızca Süper Lig’den değil, Serie A’dan da talipler var.

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İtalya’nın iki devi Juventus ve Napoli de Sancho’yu radarına aldı. Bu yoğun ilgi, oyuncunun transferini daha da çetin hale getiriyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI:

Sancho, geçtiğimiz sezonu Chelsea’de kiralık olarak geçirdi. Londra ekibiyle çıktığı 41 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandırırken, 10 da asist yaptı.