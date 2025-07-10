Süper Lig devinden Gyökeres bombası! Osimhen senaryosu tekrar yaşanabilir

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Fenerbahçe, sezonun ilk transferinde Jhon Duran bombasını patlattı. Forvete çok önemli bir yıldız geldi. Ancak yine bu bölge için çok önemli bir isim Sarı-Lacivertliler’in rüyalarını süslüyor: Viktor Gyökeres...

İsveçli yıldızın peşinde dünya devleri var. Kanarya’nın bu transfer için az da olsa bir ihtimal görmesinin önemli bir nedeni var. Geçtiğimiz sezon Victor Osimhen ile Napoli arasında ipler kopmuş, Avrupa’da transfer döneminin kapanması sonrası Nijeryalı yıldız Galatasaray’a kiralanmıştı.

BAŞKAN SÖZÜNÜ TUTMADI

Benzer bir süreç Viktor Gyökeres ile Sporting arasında yaşanıyor. 27 yaşındaki oyuncu, başkan Federico Varandes’in 70 milyon Euro’luk teklifi kabul edeceği konusunda kendisine verdiği sözü tutmadığını söyledi ve yarın başlayacak sezon öncesi çalışmalara katılmayacağını açıkladı. Kriz, Arsenal ile yaşanan pazarlıklarda daha da derinleşti. İngiliz ekibinin sportif direktörü Andrea Berta, işi bitirmek için Lizbon’a gitmişti. Arsenal’in ilk teklifi 55 milyon Euro’ydu, ancak kabul edilmedi.

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MAAŞINDA İNDİRİME GİTTİ

Bunun üzerine Gyökeres, daha önce İngiliz ekibiyle senelik 8.3 milyon Euro’ya sağladığı anlaşmada, teklifin yükseltilmesi için yıllık maaşında 2 milyon Euro (5 sezonda 10 milyon Euro) indirime gitti. Berta, Sporting’e 65+10 milyon Euro önerdi. Yeşil-Beyazlılar ise 70+10 milyon Euro’da diretince pazarlıklar durduruldu. Andrea Berta, anlaşma sağlamadan Londra’ya döndü. Yaşanan bu durum sonrası İsveçli golcünün fazlasıyla sinirlendiği belirtildi.

'MOURINHO İSTİYOR'

Portekiz ve İngiliz medyasındaki haberlerde, pazarlıklarda yaşanan gelişmelerin detaylarına yer verilirken önemli de bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Fenerbahçe’nin Gyökeres sürecini yakından takip ettiği belirtildi. Avrupa’da transfer dönemi kapanana kadar satışın gerçekleşmemesi halinde SarıLacivertliler’in kiralama formülüyle masaya oturacağı belirtildi. Portekiz’den Correiro da Manha Gazetesi ise bir adım ileri giderek, Mourinho’nun, Arsenal’in transfer edememesi halinde Gyökeres’i istediğini Fenerbahçe Yönetimi’ne ilettiğini yazdı.

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TAZMİNAT KRİZİ

Gyökeres, 2023’te Coventry’den 24 milyon Euro’ya transfer edilmişti. Yıldız futbolcunun menajeri Hasan Çetinkaya, 60 milyon Euro ve üzerinde gelecek tekliflerin reddedilmesi halinde söz konusu rakamın yüzde 10’u kadar tazminat alacağı maddesini anlaşmaya dahil etti. Şu anda bunun krizi de yaşanıyor. Sporting, Arsenal’ın 65 milyon Euro’luk teklifini geri çevirdiği için Çetinkaya’nın 6.5 milyon Euro talep etme hakkı doğdu. Ancak Portekiz ekibi, Viktor Gyökeres ve menajerini tehdit ederek, bunun gerçekleşmesi halinde bonservis bedelini 100 milyon Euro’ya yükselteceklerini iletti.

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