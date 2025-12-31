Süper Lig devinden Ferdi Kadıoğlu bombası! Ezeli rakip transfer için devreye girdi

Haberin Devamı

Beşiktaş Yönetimi’nin transfer hedeflerindeki öncelikli bölgelerinden biri sol bek... Bu bölge için listesinde birçok isim bulunan Beşiktaş’ta gündeme tanıdık bir isim geldi. Daha önce ülkemizde Fenerbahçe forması giyen ve şu anda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton’da görev alan Ferdi Kadıoğlu listeye eklendi.

YILBAŞI SONRASI RESMİ ADIM

Yönetimin, milli oyuncunun transferi konusunda yılbaşı sonrasında girişimlerde bulunacağı öğrenildi.

Bu sezon 19 maçta forma giyen yıldız oyuncu, bin 446 dakika süre aldı.

ŞARTLAR ZORLANACAK

28 milyon euro piyasa değeri bulunan 26 yaşındaki futbolcu için ilk etapta sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunulacak.

Şu anda Ada temsilcisinin, transfere pek sıcak bakmadığı öğrenildi. Ancak Başkan Serdal Adalı’nın şartları zorlayacağı belirtildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da transfere sıcak baktığı gelen haberler arasında yer aldı.