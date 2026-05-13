Süper Lig devinden Emiliano Martinez hamlesi!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2026 08:19

Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım, daha önce görüşmelerde bulunduğu Aston Villa'nın Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez'in transferi için yeniden kolları sıvadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de artık tüm gözler 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda.

Şampiyonluk hasretini bitirmek için bir kez daha adaylığını koyan Aziz Yıldırım, kaleci transferinde bir kez daha rotayı Emiliano Martinez’e çevirdi.

DAHA ÖNCE DE LİSTESİNDEYDİ

Yıldırım, 2024’te Ali Koç ile yarışıp kaybettiği seçim öncesinde de deneyimli file bekçisi ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Ancak seçimi kazanamayınca transfer suya düşmüştü.

YA MARTINEZ YA OBLAK!

Efsane başkan, Arjantinli yıldızı yeniden gündemine aldı. Aziz Yıldırım, yeni sezonda eldivenleri Emiliano Martinez ya da Jan Oblak'a vermek istiyor. Her iki kaleci için de çalışmaların başladığı öğrenildi.

Martinez’in Aston Villa ile 3 yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen bu yaz takımından ayrılma ihtimali bulunuyor.

