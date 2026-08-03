Süper Lig devinden Darwin Nunez hamlesi!

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Beşiktaş’ta transfer çalışmalarında rota santrfor hattına çevrildi.

Leandro Trossard, Alexander Nübel, Salih Özcan, Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı ve Doğan Alemdar’ı kadrosuna katan siyah beyazlılar, golcü transferi için temaslarına devam ediyor.

İngiliz basını, Beşiktaş'ın Darwin Nunez’in kiralık transferi konusunda Al Hilal ile prensip anlaşmasına yakın olduğunu öne sürdü.

Haberde, Suudi Arabistan temsilcisinin Uruguaylı futbolcunun siyah beyazlı ekibe kiralık olarak transferine onay verdiği belirtildi. Ancak, taraflardan bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan 27 yaşındaki santrforun, Al Hilal ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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Uruguaylı golcü, geçtiğimiz yaz transfer döneminde 53 milyon euro bonservis bedeliyle Liverpool’dan Al Hilal’e transfer olmuştu. Geçen sezon 24 resmi maçta Suudi Arabistan ekibinin formasını giyen Nunez, takımına 9 gol, 5 asistlik katkı sağladı.