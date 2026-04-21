Süper Lig devinden Bertuğ Yıldırım bombası! Başkanlar transfer görüşmesi için bir araya geliyor

Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2026 10:33

Başakşehir forması altında adeta yeniden doğan ve sergilediği performansla A Milli Takım'a göz kırpan Bertuğ Yıldırım'a Galatasaray talip oldu. İki kulübün başkanları genç golcünün transferi için önümüzdeki günlerde bir araya gelecek. İşte detaylar...

Süper Lig'de adım adım üst üste 4. şampiyonluğuna yaklaşan Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları da şimdiden başladı.

Sarı-kırmızılıların Başakşehir formasıyla Süper Lig’e müthiş bir geri dönüşe imza atan Bertuğ Yıldırım’ı istediği öne sürüldü.

OSIMHEN'İ YEDEKLEYECEK

16 maçta 6 kez rakip fileleri havalandıran ve A Milli Takım’a tekrar göz kırpan 23 yaşındaki forvet, Osimhen’in arkasında yedek güç olarak düşünülüyor.

BAŞKANLAR BİR ARAYA GELECEK

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in, önümüzdeki günlerde genç golcünün transferi için bir araya geleceği öğrenildi.

