Süper Lig devinden Arda Turan sürprizi! Ayrılık sonrası ilk aday

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Süper Lig'in 27. haftasında sahasında ağırladığı Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da bu yenilginin yankıları sürüyor. Bordo-Mavililer, beklenen performansın sergilenememesi sonrası hoca değişikliğine hazırlanıyor.

Bordo-Mavililer, Hatayspor karşısında bu sezon rakip ceza sahasında en fazla topla buluştuğu (47 kez) ve en fazla orta yaptığı (38) maçı kaybetti. 3 net pozisyon kaçıran, 1 defa da direğe takılan Trabzonspor, son 5 lig maçını kazandığı evinde bu kez yenildi. Hatayspor'un Trabzon'da kazanmasıyla, Süper Lig'de dış sahada galibiyeti bulunmayan tek takım olarak Trabzonspor kaldı.

PUAN ORTALAMASI 1.30'DA KALDI

3. haftada Beşiktaş derbisiyle Trabzonspor’da göreve başlayan Şenol Güneş, ligdeki 23 maçın 8’ini kazanabildi. Tecrübeli hoca yönetiminde 9 mağlubiyet alınırken, 6 beraberlik elde edildi. 1.30 puan ortalamasına kalan Güneş, Trabzonspor’daki 5. döneminde en kötü süreci yaşıyor. 11 yıl aradan sonra büyük umutlarla Fırtına’da göreve getirilen 72 yaşındaki çalıştırıcı, beklentilerin çok altında kaldı.

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KAYIP YILDIZLAR

Trabzonspor’da son 2 mağlubiyette, takımdaki yıldızların etkisiz performansı da kilit rol oynadı. Bu sezon 18 golü bulunan Simon Banza, hem Konya hem de Hatay maçlarında beklentilerin çok altında kaldı. Aynı zamanda yeni sözleşme imzalanan Visca da her iki karşılaşmada 90 dakika sahada olmasına rağmen skora dokunamadı. Orta sahanın kilit isimlerinden Mendy’deki düşüş ayrıca dikkat çekiyor. Bu sezon pek çok maçta kalesinde yaptığı müthiş kurtarışlarla fark yaratan kaptan Uğurcan Çakır, son 2 lig mücadelesinde kalesinde 3 gol gördü.

HAZIRLIKLAR BUGÜN BAŞLIYOR

15 Mart Cumartesi günü ligde Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor, dünü izinli geçirdi. Bordo-Mavililer, bu maçın hazırlıklarına bugün başlayacak. Fakat Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi Şenol Güneş'le ilgili son kararın verilip verilmeyeceği net değil. Tecrübeli hocanın ayrılığı netleşirse, idmanı yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir'in yaptırma ihtimali bulunuyor.

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HOCA DEĞİŞİKLİĞİ KARARI

Bu sezon deplasmanda hiç kazanamayan ve ligde hedefini Avrupa potası olarak belirlemesine rağmen üst üste aldığı 2 mağlubiyetle ateş hattına iyice yaklaşan Trabzonspor’da, teknik direktör Şenol Güneş gitti gidiyor... Sondan ikinci sıradaki Hatayspor’un Fırtına’yı evinde mağlup etmesinin ardından Papara Park’ta yoğun şekilde istifa tezahüratları yapıldı. Bununla ilgili basın toplantısında kendisine yöneltilen soruya “Kulübü koruyacak bir karar alırım. Gerekeni yaparım” diyen Şenol Güneş’in geleceğiyle ilgili Trabzonspor Yönetimi olağanüstü toplantı. Yöneticilerin büyük bölümü, hoca değişikliğinin en doğru tercih olacağını söyledi.

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İLK ADAY ARDA TURAN

Fanatik'in haberine göre, istifası hazır olan Şenol hocanın kısa zaman içinde görevinden ayrılması bekleniyor. Şenol Güneş sonrasında teknik direktörlük görevi adına Eyüpspor’un başarılı hocası Arda Turan, ilk aday.

KARARSIZLIK VAR

ARDA TURAN ismi öne çıksa da Trabzonspor'da yeni hoca konusunda bir kararsızlık hakim. Taraftarlar özellikle sosyal medyada Fatih Tekke’nin göreve getirilmesi yönünde baskı yapıyor. Bordo-Mavililer’de bu hafta içi hareketli geçecek gibi duruyor. İddialara göre, yabancı hoca sürprizi de yaşanabilir.