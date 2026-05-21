Süper Lig devi 'yeni Torreira'nın peşinde!

Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden, Süper Lig'de de sezonu 4. sırada tamamlaya Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber'le yollar ayrılmış, Futbol Direktörü görevine ise Önder Özen getirilmişti.

Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına hız vermiş durumda. Kiralık sözleşmesi sona eren Kristjan Asllani'nin takımdan ayrılmasıyla ön libero bölgesinde yalnızca Wilfred Ndidi kalan Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde bu bölgeye mutlaka bir takviye yapmak istiyor.

ARJANTİN'DEN SÜRPRİZ İDDİA: "BEŞİKTAŞ, MILTON DELGADO'NUN PEŞİNDE!"

TYC Sports muhabiri Ezequiel Sosa'nın haberine göre; Beşiktaş, Boca Juniors forması giyen Milton Delgado'yu transfer gündemine aldı.

INTER VE BOURNEMOUTH DA İSTİYOR!

Siyah-beyazlıların uzun süredir takip ettiği belirtilen 21 yaşındaki Arjantinli ön liberoyla Beşiktaş'ın yanı sıra İtalya'dan Inter ve İngiltere'den de Bournemouth'un ilgili gösterdiği ancak şu ana kadar Boca Juniors'a herhangi bir resmi teklifin ulaşmadığı belirtildi.

YENİ TORREIRA!

1.66 boyundaki Delgado, fiziksel yapısı ve sert oyun stiliyle Galatasaraylı Lucas Torreira'ya benzetiliyor.

+4'LÜK KONTENJANA UYGUN

Süper Lig'de gelecek sezon uygulanacak olan yabancı kuralına göre; Kulüpler kadrosunda en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabilir ve bu futbolculardan en az 4’ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunlu.

Siyah-beyazlılar, 2005 doğumlu Delgado'yu +4 yabancı oyuncu kontenjanı kapsamında değerlendirebilir.

PERFORMANSI

Piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Milton Delgado, bu sezon 22 resmi maçta forma giyerken sahada bulunduğu 1539 dakikada 1 asist yaptı.