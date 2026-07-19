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Süper Lig devi Sörloth için temaslarını hızlandırdı! İstenen bonservis belli oldu

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#Alexander Sörloth#Süper Lig#Transfer
Süper Lig devi Sörloth için temaslarını hızlandırdı İstenen bonservis belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 10:53

Süper Lig devi Atletico Madrid'in yıldız golcüsü Alexander Sörloth için devreye girdi ve temaslara başladı.

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Transfer döneminin en çok konuşulan golcülerinden Alexander Sörloth için yeni bir gelişme yaşandı. Süper Lig'in önde gelen kulüplerinden Beşiktaş'ın, Norveçli yıldızı kadrosuna katmak adına girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi. Atletico Madrid ile ilk temasların kurulduğu belirtilirken, İspanyol ekibinin deneyimli santrfor için istediği bonservis bedeli de netlik kazandı.

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BEŞİKTAŞ ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI

Yeni sezon öncesinde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Beşiktaş, santrfor transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan Alexander Sörloth için Atletico Madrid’in talep ettiği bonservis bedeli belli oldu.

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, hücum hattına üst düzey bir golcü kazandırmayı planlıyor. Yönetimin transfer listesinde öne çıkan isimlerden birinin Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth olduğu belirtildi.

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Süper Lig devi Sörloth için temaslarını hızlandırdı İstenen bonservis belli oldu

LİSTENİN ÜST SIRASINDA

Leandro Trossard transferini tamamlayan siyah-beyazlılar, şimdi de santrfor takviyesine yoğunlaştı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin, Norveçli golcüyü transfer listesinin üst sıralarına aldığı kaydedildi.

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Başkan Serdal Adalı’nın, 30 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek için temaslarını sürdürdüğü ifade edildi. Beşiktaş’ın bu transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak istediği ancak mali şartların süreci zorlaştırdığı aktarıldı.

Süper Lig devi Sörloth için temaslarını hızlandırdı İstenen bonservis belli oldu

30 MİLYON EURO İSTİYOR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Atletico Madrid, Alexander Sörloth için yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Bu rakamın Beşiktaş açısından transferin önündeki en büyük engel olduğu belirtilirken, siyah-beyazlı yönetimin maliyeti düşürmek için farklı ödeme seçenekleri ve alternatif transfer formülleri üzerinde çalışabileceği öne sürüldü.

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#Alexander Sörloth#Süper Lig#Transfer

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