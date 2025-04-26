Süper Lig devi Sane için düğmeye bastı! Menajeriyle temasa geçildi

Haberin Devamı

Leroy Sane'nin Bayern Münih'teki durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncuya Süper Lig'den de büyük bir ilgi var.

BAYERN'DE KARARSIZLIK SÜRÜYOR

Tecrübeli futbolcu ile Bayern arasında gerçekleşmesi beklenen mutabakat hâlâ neticelenmedi. Alman basınına göre henüz Bayern Yönetimi Sane konusundaki kesin kararını vermiş değil.

İLK 11'E DÖNMÜŞTÜ

Leroy Sane ile Bayern Münih arasındaki buzların erimesiyle yıldız oyuncu, yeniden ilk 11’e dönmüş ve zaman zaman kritik gollere imza atmıştı. Bu da tarafların yeni bir anlaşma yapabileceği düşüncesini ortaya çıkarmıştı. Hatta Sane’nin maaşında fedakârlığa hazır olduğu haberleri sık sık Alman basınında yer alıyordu.

YERİNE ARAYIŞ VAR

Sane'nin fedakarlık adına yaklaşımı, Alman devi tarafından henüz karşılık görmedi. Bayern cephesinde daha düşük maliyetlerle daha iyi bir arayış olduğu yönünde iddialar ortaya atılıyor.

Haberin Devamı

GALATASARAY SANE İÇİN TAKİPTE

Galatasaray’ın Leroy Sane ısrarı sürüyor. Sarı- Kırmızılılar, devre arasında kontratının bitimine 6 ay kala temas kurduğu Alman yıldız için bir kez daha devreye girdi. Fanatik'te yer alan habere göre yeni sezonun Şampiyonlar Ligi kadrosunda Sane’ye de mutlaka yer vermek isteyen Galatasaray, 29 yaşındaki oyuncunun Bayern Münih’le kontrat yenileme sürecini yakından takip ediyor.

İlk görüşmede Cim Bom’a yeşil ışık yakan Leroy Sane'nin sonraki süreçte Bayern Münih ile arasındaki buzlar erimişti. Fakat şu ana kadar Sane’nin kulübüyle yeni sözleşme imzalamaması, Galatasaray cephesindeki transfer umutlarını artırmış durumda.

MENAJERİ İLE TEMASA GEÇİLDİ

Hatta Sarı-Kırmızılı yetkililerin daha birkaç gün önce Alman hücumcunun temsilcisiyle görüştüğü ve “Bizim teklifimiz hâlâ geçerli, anlaşmanın detaylarını konuşmaya hazırız” mesajını ilettiği öğrenildi.

MAAŞI

Kulübe yakın kaynaklara göre bonservis bedeli olmayan Leroy Sane için Galatasaray’da gözden çıkarılan maaş yıllık 9-10 milyon Euro bandında. Yıldız futbolcunun ne kadar imza parası talep edeceği ise şimdilik bilinmiyor.