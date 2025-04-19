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Süper Lig devi Onuachu'nun transferi için görüşmelere başladı! Menajerlik şirketi doğruladı

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#Trabzonspor#Onuachu#Transfer
Süper Lig devi Onuachunun transferi için görüşmelere başladı Menajerlik şirketi doğruladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 14:38

Süper Lig devi Paul Onuachu'nun transferini bitirmek için girişimlerini hızlandırdı. Afrika basınını haberine göre Süper Lig devi Onuachu'nun kulübü Southampton ile görüşmelere başladı. Oyuncunun menajerlik şirketinden de görüşmelerle alakalı doğrulayan bir açıklama yapıldı.

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Trabzonspor'un, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak sözleşmesi sona erdikten sonra Southampton'a geri dönen Paul Onuachu'nun bonservisini almak için önemli bir hamle yaptığı ileri sürüldü.

TRABZONSPOR 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMAK İSTİYOR

Africafoot'un haberine göre; bordo mavililer Onuachu'yu transfer etmek için İngiliz kulübüyle temasa geçti. Trabzonspor'un transfer döneminde öncelikli hedef olarak belirlediği Nijeryalı santraforla 3 yıllık sözleşme imzalamak istediği de kaydedildi.

Süper Lig devi Onuachunun transferi için görüşmelere başladı Menajerlik şirketi doğruladı

Haber detayında, 30 yaşındaki futbolcunun bağlı olduğu menajerlik şirketi CMG Sports'un bir yetkilisine dayandırılan bilgiye göre Karadeniz kulübü, mevcut sezon bitmeden anlaşmayı netleştirmek istiyor.

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'SEZON BİTİRMEDEN ANLAŞMAKTA KARARLILAR'

Southampton'ın sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek futbolcu için 10 milyon Euro'luk bir fiyat belirlediği belirtilerek, İngiliz kulübünün geçen yaz Trabzonspor'dan gelen 7 milyon Euro'luk teklifi reddettiği hatırlatıldı.

Africafoot'a konuşan CMG Sports yetkilisi şunları söyledi: "Trabzonspor'un yaz dönemindeki önceliği Onuachu'ydu ve hem oyuncuyla hem de Southampton'la görüşmeler sürüyordu. Geçtiğimiz yaz kesinlikle istiyorlardı ama 7 milyon Euro, talep edilen 10 milyon Euro'ya yetmedi. Artık sezon bitmeden anlaşmayı netleştirmekte kararlılar."

Süper Lig devi Onuachunun transferi için görüşmelere başladı Menajerlik şirketi doğruladı

BU SEZON 22 MAÇTA 4 GOL, 1 ASİST

Onuachu, İngiltere Premier Lig'de bu sezon 22 maçta forma giydi ve sahada kaldığı 911 dakikada 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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#Trabzonspor#Onuachu#Transfer

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