Süper Lig devi Onuachu'nun transferi için görüşmelere başladı! Menajerlik şirketi doğruladı

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Trabzonspor'un, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak sözleşmesi sona erdikten sonra Southampton'a geri dönen Paul Onuachu'nun bonservisini almak için önemli bir hamle yaptığı ileri sürüldü.

TRABZONSPOR 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMAK İSTİYOR

Africafoot'un haberine göre; bordo mavililer Onuachu'yu transfer etmek için İngiliz kulübüyle temasa geçti. Trabzonspor'un transfer döneminde öncelikli hedef olarak belirlediği Nijeryalı santraforla 3 yıllık sözleşme imzalamak istediği de kaydedildi.

Haber detayında, 30 yaşındaki futbolcunun bağlı olduğu menajerlik şirketi CMG Sports'un bir yetkilisine dayandırılan bilgiye göre Karadeniz kulübü, mevcut sezon bitmeden anlaşmayı netleştirmek istiyor.

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'SEZON BİTİRMEDEN ANLAŞMAKTA KARARLILAR'

Southampton'ın sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek futbolcu için 10 milyon Euro'luk bir fiyat belirlediği belirtilerek, İngiliz kulübünün geçen yaz Trabzonspor'dan gelen 7 milyon Euro'luk teklifi reddettiği hatırlatıldı.

Africafoot'a konuşan CMG Sports yetkilisi şunları söyledi: "Trabzonspor'un yaz dönemindeki önceliği Onuachu'ydu ve hem oyuncuyla hem de Southampton'la görüşmeler sürüyordu. Geçtiğimiz yaz kesinlikle istiyorlardı ama 7 milyon Euro, talep edilen 10 milyon Euro'ya yetmedi. Artık sezon bitmeden anlaşmayı netleştirmekte kararlılar."

BU SEZON 22 MAÇTA 4 GOL, 1 ASİST

Onuachu, İngiltere Premier Lig'de bu sezon 22 maçta forma giydi ve sahada kaldığı 911 dakikada 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.