Süper Lig devi Mohamed Salah transferi için devrede!

Haberin Devamı

Osimhen'den sonra bir büyük piyango daha Galatasaray’a vurabilir.

Daha önce de adı Sarı-Kırmızılı kulüple anılan Mohamed Salah, Liverpool’la büyük bir kriz yaşıyor ve yol ayrımına geldi.

3-3 biten Leeds maçında yedek bekleyen Mısırlı yıldız, “İnanamıyorum, çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım, bunu yıllar içinde, özellikle de geçen sezon herkes gördü. Yedek kulübesinde oturmamın nedenini bilmiyorum. Sanki kulüp beni otobüsün altına atmış gibi hissediyorum” dedi ve kulübün vaatlerini yerine getirmediğini söyledi.

'SON MAÇIM OLABİLİR'

Bu çıkış Liverpool yönetimi tarafından çok sert karşılandı. Kulüp, 33 yaşındaki oyuncudan özür açıklaması bekliyor. Ancak ortaya çıkan kriz transfer piyasasını saatler içinde hareketlendirdi. Arap kulüpleri yine çılgın tekliflerle kapıyı çalarken, Avrupa’dan çok sayıda temsilci Salah’ın menajerini aradı. 13 Aralık’taki Brighton mücadelesi için “Son maçım olabilir” diyen Salah, Şampiyonlar Ligi’ndeki Inter mücadelesinin de kadrosuna alınmadı.

Haberin Devamı

‘ATEŞLİ TARAFTARI OLAN...’

İngiliz gazetesi Mirror, Salah’ın temsilcisiyle beraber Avrupa’da kalmak istediğini, ateşli taraftar grubu olan bir kulüpte oynamayı planladığını ileri sürdü.

Galatasaray Yönetimi de süreci yakından takip ediyor. Sarı-Kırmızılı kulüp, Inter maçının ardından Salah’la ilgili verilecek kesin kararı bekliyor. Ayrılık kesinleşirse, Galatasaray da yıllardır Premier Lig’i kasıp kavuran Mohamed Salah için teklif yapacak.

FENERBAHÇE DE DEVREYE GİREBİLİR

Öte yandan Fenerbahçe'nin eski yöneticisi ve son seçimde Sadettin Saran lehine adaylıktan çekilen Hakan Bilal Kutlualp de dün akşam Mohamed Salah'ı, Fenerbahçe'ye çağırmıştı.

Haberin Devamı

Ayrılık kararının çıkması durumunda, Salah için Fenerbahçe de devreye girebilir.