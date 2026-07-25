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Süper Lig devi, Darwin Nunez'i kadrosuna katmak üzere!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Darwin Nunez
Süper Lig devi, Darwin Nunezi kadrosuna katmak üzere
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 13:04

Uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Dusan Vlahovic'ten henüz bir dönüş alamayan Beşiktaş'ın, Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez'i renklerine bağlamak üzere olduğu belirtildi. İşte detaylar...

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Bir yandan Mohamed Salah transferini sonuçlandırmak için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, diğer yandan da santrfor arayışlarına hız verdi.

Dusan Vlahovic'e aylar önce yaptığı teklife halâ olumlu ya da olumsuz bir dönüş alamayan siyah-beyazlılar için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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Sky İsviçre muhabiri Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Beşiktaş, Al-Hilal forması giyen Uruguaylı forvet Darwin Nunez'in kiralık transferinde sona yaklaştı.

Süper Lig devi, Darwin Nunezi kadrosuna katmak üzere

BENZEMA GELDİ, PABUCU DAMA ATILDI!

Al-Hilal'in Şubat ayında Benzema'yı kadrosuna katmasının ardından gözden düşen Nunez'in ismi, yabancı kontenjanında yer olmadığı için ligin ikinci yarısı kadrosuna yazılmamıştı.

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27 yaşındaki Uruguaylı forvet Al-Hilal formasını son olarak 16 Şubat 2026'da Asya Şampiyonlar Ligi'nde Al-Wahda'ya karşı giymişti.

Süper Lig devi, Darwin Nunezi kadrosuna katmak üzere

SALAH'IN ESKİ TAKIM ARKADAŞI

Darwin Nunez, 2020-2022 yılları arasında formasını terlettiği Liverpool'da şu anda Beşiktaş'ın 1 numaralı transfer gündemi olan Mohamed Salah'ın da takım arkadaşıydı. İkili siyah-beyazlı kulübe transfer olmaları halinde yeniden aynı takımda buluşmuş olacak.

Süper Lig devi, Darwin Nunezi kadrosuna katmak üzere

53 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Al-Hilal, Darwin Nunez'i geçtiğimiz sezon başında Liverpool'dan 53 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

Süper Lig devi, Darwin Nunezi kadrosuna katmak üzere

PERFORMANSI

Al-Hilal formasıyla 24 resmi maça çıkan Nunez, 9 gol atıp 5 de asist üreterek toplamda 14 gole doğrudan katkı sağladı.

Süper Lig devi, Darwin Nunezi kadrosuna katmak üzere

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#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Darwin Nunez

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