Süper Lig devi, Darwin Nunez'i kadrosuna katmak üzere!

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Bir yandan Mohamed Salah transferini sonuçlandırmak için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, diğer yandan da santrfor arayışlarına hız verdi.

Dusan Vlahovic'e aylar önce yaptığı teklife halâ olumlu ya da olumsuz bir dönüş alamayan siyah-beyazlılar için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Gözden Kaçmasın Mohamed Salah adım adım Beşiktaş'a! Transferdeki en büyük engel aşıldı Haberi görüntüle

Sky İsviçre muhabiri Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Beşiktaş, Al-Hilal forması giyen Uruguaylı forvet Darwin Nunez'in kiralık transferinde sona yaklaştı.

BENZEMA GELDİ, PABUCU DAMA ATILDI!

Al-Hilal'in Şubat ayında Benzema'yı kadrosuna katmasının ardından gözden düşen Nunez'in ismi, yabancı kontenjanında yer olmadığı için ligin ikinci yarısı kadrosuna yazılmamıştı.

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27 yaşındaki Uruguaylı forvet Al-Hilal formasını son olarak 16 Şubat 2026'da Asya Şampiyonlar Ligi'nde Al-Wahda'ya karşı giymişti.

SALAH'IN ESKİ TAKIM ARKADAŞI

Darwin Nunez, 2020-2022 yılları arasında formasını terlettiği Liverpool'da şu anda Beşiktaş'ın 1 numaralı transfer gündemi olan Mohamed Salah'ın da takım arkadaşıydı. İkili siyah-beyazlı kulübe transfer olmaları halinde yeniden aynı takımda buluşmuş olacak.

53 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Al-Hilal, Darwin Nunez'i geçtiğimiz sezon başında Liverpool'dan 53 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

PERFORMANSI

Al-Hilal formasıyla 24 resmi maça çıkan Nunez, 9 gol atıp 5 de asist üreterek toplamda 14 gole doğrudan katkı sağladı.