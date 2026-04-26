Süper Lig devi Andre Onana için devreye girdi! Transferdeki sürpriz gelişmeyi duyurdular

#Transfer Haberleri#Trabzonspor#Andre Onana
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2026 13:57

Türkiye Kupası çeyrek finalinde kurtardığı 3 penaltı ile Trabzonspor'u yarı finale taşıyan Andre Onana için Beşiktaş'ın devreye girdiği iddia edildi.

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kala takımlar transfer çalışmalarına hız verirken, Trabzonspor'daki kiralık sözleşmesinin sonuna yaklaşan Andre Onana için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ DEVREDE!

İspanyol spor gazetesi AS'ın haberine göre; Trabzonspor'da bu sezon gösterdiği etkileyici performansla adından söz ettiren Kamerunlu kaleci Andre Onana'ya Beşiktaş talip oldu.

MONACO VE NEOM DA İSTİYOR

Tecrübeli eldivene siyah-beyazlıların yanı sıra Fransa'dan Monaco ve Suudi Arabistan'dan NEOM SC'nin ilgi duyduğu belirtildi.

MANCHESTER UNITED TAKIMDA İSTEMİYOR

Manchester United'ın ise yıllık 3,5 milyon euro maaşı olan Onana'yı kadrosunda düşünmediği ve bu yaz bonservisiyle göndermek istediği belirtildi.

PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Onana, 6 maçta kalesini gole kapatırken, diğer maçlarda toplam 35 gol yedi.

Piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki file bekçisinin Manchester United ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

