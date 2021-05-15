Süper Lig Canlı Puan Durumu - Şampiyon Beşiktaş mı Galatasaray mı Fenerbahçe mi olacak?

Spor Arena - Tam 42 hafta süren 2020-21 sezonuna efsanevi bir finalle nokta koyuyor. 81 puan ve averaj farkıyla lider olan Beşiktaş, İzmir’de Göztepe ile; ikinci sıradaki Galatasaray evinde Yeni Malatya ile; 79 puanla üçüncü durumdaki Fenerbahçe ise deplasmanda Kayseri ile karşılaşıyor. Üç büyük takımın da gözü sahada, kulağı diğer iki maçta...

SÜPER LİG'DE ZİRVE YARIŞININ CANLI PUAN DURUMU

1) Beşiktaş - 82 puan (+44)

2) Galatasaray - 82 puan (+42)

3) Fenerbahçe - 80 puan (+30)

HANGİ TAKIM NASIL ŞAMPİYON OLUYOR?

Averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, Göztepe karşılaşmasından puan alması ve Galatasaray’ın da Malatyaspor karşısında puan kaybetmesi halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

iKi takım sezon içinde birbirlerine karşı 1’er galibiyet aldığı için ikili averaj devre dışı. Dolayısıyla puan eşitliği durumunda genel averaja bakılacak. Beşiktaş’ın +44 averajına karşılık, Galatasaray’ın +42 averajı bulunuyor. Beşiktaş 1-0, Galatasaray da 3-0 kazanırsa averajlar +45’te eşitleneceği için en çok gol atan takıma bakılacak. Galatasaray şu ana kadar 77, Beşiktaş 87 gol attığı için siyah beyazlılar ipi göğüsleyecek.

BEŞİKTAŞ YENİLSE BİLE ŞAMPİYON OLABİLİR

Beşiktaş ile Galatasaray’ın yenilmesi ve Fenerbahçe’nin de puan kaybetmesi halinde yine gülen taraf averajla siyah beyazlılar olacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Gökhan Töre, N'Koudou, Larin

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda Turan, Babel, Halil

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Osayi, Pelkas, Valencia

Üç büyük takımın da son haftaya şampiyonluk umuduyla girdiği ilk ve tek sezonda kaderi belirleyecek maçlar saat 20.30’da başladı. Ligde geride kalan 41 haftada 81’er puan toplayan Beşiktaş ile Galatasaray averajla ilk 2 sırada yer alıyor. 79 puana sahip Fenerbahçe ise üçüncü basamakta. Tüm futbolseverlerin nefesini tutarak beklediği karşılaşmalar öncesi lider Beşiktaş’ın en büyük avantajı; averaj üstünlüğü...

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Lider Beşiktaş, sezonun en önemli maçını bu akşam Göztepe deplasmanında oynanıyor. Siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan ve aynı zamanda tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilen Cenk, Aboubakar ve sakat olan Hasic yok. Hafta içindeki Karagümrük maçında omzu çıkan Ljajic’in durumu ise bugün belli olacak.

GALATASARAY KAZANIP BEKLEYECEK

Averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Yeni Malatyaspor’u yenmesi ve lider Beşiktaş’ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak.

1 PUAN ŞAMPİYONLUĞU GETİREBİLİR

Galatasaray’ın berabere kalması ve Beşiktaş’ın maçını yitirmesi halinde yine sarı kırmızılılar kupayı müzesine götürecek.

4 FARK SENARYOSU

Sarı kırmızılıların en az 4 farkla kazanması ve Beşiktaş’ın 1 farkla rakibine üstünlük kurması halinde de Galatasaray kupaya uzanacak.

GALATASARAY İLK DÜDÜKLE HÜCUM EDECEK

G.Saray’da nefesler tutuldu ve Malatya maçı beklenmeye başlandı. Oyuncularını 2 gündür kampa alan Fatih Terim, kritik 90 dakika ile alakalı konuşma yapıp isteklerini de sıraladı.

Tecrübeli teknik adam, “Beşiktaş’ın maçını düşünmeden sahaya odaklanın. Malatya son derece ciddi rakip. Gollerimizi atıp galibiyete odaklanmalıyız. Önemli olan rakiplerin değil, bizim ne yapacağımız! Tek maç ve en büyük final! Ve unutmayın; finallerin takımı da G.Saray! Biz sahaya çıkıp kazanalım. Siz sadece bunu düşünün ve buna odaklanın” dedi.

KALEYi GÖRÜR GÖRMEZ VURUN

Terim yine beklerde Saracchi ile Yedlin’i görevlendirirken, hücum yönü de güçlü iki futbolcusundan kanat bindirmelerine imza atmalarına istedi.

Sarı kırmızılı hoca, G.Saray’ın ilk dakikadan baskı kurup golü bulmasını hedeflerken Babel, Emre Akbaba, Muhamed, Gedson ve Taylan’ın da ceza sahası çevresi ve uzaktan şutlarla rakip kalede gol aramalarını istedi.

FENERBAHÇE’NiN KUPA iÇiN TEK ŞANSI VAR

F.Bahçe için şampiyonluk adına tek ihtimal bulunuyor. Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray’ın yenilmesi halinde kupayı kaldıracak.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Süper Lig’in son maçında HES Kablo Kayserispor’a konuk olacak Fenerbahçe, tam anlamıyla mucize peşinde koşacak. Fenerbahçe’de İrfan Can, Sinan ve Perotti sakat, Gökhan cezalı. Kümede kalmayı garantilemesi için 1 puan alması yeterli olan Kayseri’de ise Sapunaru, Lopes, Campanharo, Ömer, Maglica ve Lung sakat.

FENERBAHÇE'NİN SON HAFTA TRAVMASI

Süper Lig'de son haftaya girilirken eşine rastlanmamış bir şampiyonluk mücadelesi yaşanıyor. Beşiktaş ile Galatasaray'ın avantajlı girdiği şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin de küçük de olsa ipi göğüsleme ihtimali bulunuyor.

81 puan ve averajla rakiplerinden bir adım önde olan Beşiktaş hata yapmak istemiyor. Son Karagümrük mağlubiyeti sonrası siyah beyazlıları sahada göstereceği reaksiyon merak konusu olurken; akıllara da son haftaya lider girilmesine rağmen kaçan şampiyonluklar geldi.

FENERBAHÇE DÖRT SEZON ARAYLA İKİ KEZ YAŞADI

Süper Lig'in geçtiğimiz sezonları incelendiğinde son haftaya lider girmesine rağmen şampiyonluğu kaybeden tek kulübün Fenerbahçe olduğu görülüyor. Sarı-lacivertli takım bu durumu dört yıl arayla iki kez yaşadı.



2005 / 2006 sezonunda Fenerbahçe 77 puanla son maça lider girmesine karşın aynı puanla ikinci sıradaki Galatasaray'a şampiyonluğu kaptırmıştı. Sarı lacivertliler Denizlispor'la 1-1 berabere kalarak büyük bir yıkım yaşamıştı.

2009 / 2010'da ise yarış Fenerbahçe ile Bursaspor arasında yaşanmış, sarı lacivertliler son haftaya Bursaspor'un bir puan önünde girmişti. Ancak Fenerbahçe ligin son maçında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalınca, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Bursaspor zirveye çıkarak tarihindeki ilk şampiyonluğu ilan etti.

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