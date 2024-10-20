SÜPER LİG 9. HAFTA | Sivasspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig 9. hafta, bugün oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekipte Emre Gökay ve Uros Radakovic'in sakatlığı bulunuyor. İki takımda avantaj kazanmak için sahadan puanla dönmen istiyor. İşte Sivasspor-Hatayspor maçı canlı yayın bilgileri...

SİVASSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor ve Hatayspor, bugün (20 Ekim) oynanacak maçlar karşı karşıya geliyor. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele saat 13.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.