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SÜPER LİG 9. HAFTA | Sivasspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Süper Lig#Sivasspor#Hatayspor
SÜPER LİG 9. HAFTA | Sivasspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 11:14

Sivasspor ve Hatayspor, Süper Lig 9. haftada karşı karşıya geliyor. Sivas temsilcisi, sezonun ilk 8 haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Her iki takım da mücadeleden 3 puanla dönmek istiyor. Peki Sivasspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi...

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Süper Lig 9. hafta, bugün oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekipte Emre Gökay ve Uros Radakovic'in sakatlığı bulunuyor. İki takımda avantaj kazanmak için sahadan puanla dönmen istiyor. İşte Sivasspor-Hatayspor maçı canlı yayın bilgileri...

SİVASSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor ve Hatayspor, bugün (20 Ekim) oynanacak maçlar karşı karşıya geliyor. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele saat 13.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

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#Süper Lig#Sivasspor#Hatayspor

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