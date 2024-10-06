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SÜPER LİG 8. HAFTA | Konyaspor-Eyüpspor maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda?

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#Süper Lig#Konyaspor#Eyüpspor
SÜPER LİG 8. HAFTA | Konyaspor-Eyüpspor maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 11:22

Konyaspor, Süper Lig 8. haftada Eyüpspor'u ağırlıyor. İstanbul ekibi, ligde 12 puanla 6. sırada yer alıyor. Her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak avantajlı konumda olmak istiyor. Mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek. Peki Konyaspor-Eyüpspor maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Eyüpspor, bugün Konyaspor'a konuk oluyor. Konyaspor, geride kalan 7 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Ev sahibi takım bugünkü mücadeleden galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. İşte Konyaspor-Eyüpspor maçı saati ve canlı yayın kanalı...

KONYASPOR EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Eyüpspor mücadelesi bugün (6 Ekim) saat 13.30'da başlayacak.

Medaş Konya Büyükşehi̇r Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sport 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#Süper Lig#Konyaspor#Eyüpspor

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