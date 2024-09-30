SÜPER LİG 7. HAFTA | Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler!

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Beşiktaş, bu akşam Bellona Kayserispor'a konuk oluyor. Ligde yenilgisi bulunmayan siyah-beyazlı ekip, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan topladı. Beşiktaş ligde oynadığı son maçta ikas Eyüpspor'u son anda penaltıdan attığı golle mağlup etti. Gözler bu akşam oynanacak mücadelede. İşte Beşiktaş-Kayserispor maçı canlı izle ekranı ve muhtemel 11 listesi...

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ve Kayserispor, Süper Lig 7. haftada, 30 Eylül Pazartesi günü kozlarını paylaşacak.

Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maç saat 20.00'de başlayacak.

RHG Enetürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

KAYSERİSPOR: Onurcan, Ramazan, Attamah, Kolovetsios, Carole, Bourabia, Kartal, Boa Morte, Cardoso, Hasan Ali, Nazon.

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BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Salih, Gedson, Mario, Silva, Semih, Immobile.

57. RANDEVU

Beşiktaş ile Kayserispor, yarın Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde 1973-74 sezonundan bu yana yapılan 56 maçın 34'ünü Beşiktaş, 12'sini Kayserispor kazandı. 10 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 94 kez fileleri havalandırırken Kayserispor, 57 gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılı rakibine karşı geçen sezon ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda Kayserispor'u İstanbul'da 4-0 yenerek rakibine karşı ligde en farklı skorlu galibiyetini elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'de Beşiktaş'a 3-0 üstünlük kurdu.

2010-2011 ve 2021-2022 sezonlarında İstanbul'da oynanan ve Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.